सांगली जिल्ह्यातून 80 टक्के मतदान संग्रामसिंह देशमुखांना : मकरंद देशपांडे : पदवीधर निवडणुकीसाठी भाजपची बैठक 

सांगली : पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार संग्रामसिंह देशमुख यांना जिल्ह्यातून 80 टक्के मतदान मिळेल असा विश्वास पश्‍चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे यांनी व्यक्त केला. आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात आज पदवीधर निवडणुकीच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश निवडणूक प्रमुख सुनील कर्जतकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष दिपक शिंदे, भाजपचे नेते शेखर इनामदार, महापौर गीता सुतार, उपमहापौर आनंदा देवमाने, ज्येष्ठ नेते प्रकाश बिरजे, माजी आमदार दिनकर पाटील आणि नितीन शिंदे यांच्यासह नेते सुरेश आवटी, मुन्ना कुरणे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा स्वाती शिंदे, भारती दिगडे, स्थायी समिती सभापती पांडुरंग कोरे आदी उपस्थित होते.

मकरंद देशपांडे म्हणाले, संग्रामसिंह देशमुख यांच्या रूपाने भाजपने सहकार क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ कार्यकर्ता, अनुभवी व कार्यक्षम कार्यकर्त्यास संधी दिली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून अडीच वर्ष त्यांनी उत्कृष्ट काम केले. जिल्हा बॅंकेचे उपाध्यक्ष म्हणूनही ते काम पाहत आहेत. ते म्हणाले, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपचा हक्काचा मतदारसंघ असून अपवाद वगळता या मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व राहिलेले आहे. जिल्ह्यातील भाजपची वाढती ताकद लक्षात घेऊन यावेळी सांगली जिल्ह्याला उमेदवारी दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नेते व कार्यकर्ते यांची जबाबदारी वाढली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि महापालिकेचे नगरसेवक यांनी पूर्णपणे सक्रीय होऊन देशमुख यांच्या मोठ्या विजयासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. ही निवडणूक अन्य निवडणुकांपेक्षा वेगळी असून ती जिद्दीने व चिकाटीने लढवावी लागते. बैठकीचे अध्यक्ष सुनील कर्जतकर म्हणाले, गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व सत्ताकेंद्रे भाजपच्या ताब्यात आली आहेत. उमेदवार संग्रामसिंह देशमुख याच जिल्ह्यातील असल्याने जिल्ह्यातून त्यांना जास्त मताधिक्‍य मिळेल अशी खात्री व्यक्त केली. देशमुख यांना जिल्ह्यात थांबण्याचीही आवश्‍यकता नाही इतका आत्मविश्वास येथील कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

शेखर इनामदार यांनी प्रास्ताविक केले. पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचा उमेदवार व निवडणुकीची रचना याबाबत जिल्हाध्यक्ष दिपक शिंदे तसेच आमदार सुरेश खाडे यांनी मार्गदर्शन केले.

