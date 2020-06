जिल्ह्यात नवे 9 रुग्ण; शिराळा तालुका हादरला; नेर्ली, शेटफळे, औंढीत रुग्ण

सांगली ः जिल्ह्यात आज नवे 9 रुग्ण वाढले आहेत. शिराळा तालुक्‍यात दिवसात पाच रुग्ण वाढल्याने तालु हादरला आहे. तर नेर्ली (कडेगाव) येथे दोन, तर शेटफळे (आटपाडी), औंढी (ता. जत) प्रत्येकी एक रुग्ण वाढला आहे. रुग्णांची संख्या 121 झाली असून 52 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक असून मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. चौघे चिंताजनक; दोन कोरोनामुक्त

औंढी (ता. जत) येथील 55 वर्षीय व्यक्ती, कडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदुर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तसेच सोहोली (कडेगाव) येथील 54 वर्षीय व्यक्ती, आटपाडी येथील 27 वर्षीय तरूण असे दोघे कोरोनामुक्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली.

आजचे नवे पॉझिटिव्ह - 9

एकूण रुग्ण - 121

उपचार घेणारे रुग्ण - 52

बरे झालेले रुग्ण - 65

मृत्यू - 4



