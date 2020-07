म्हैसाळमधील या हायस्कूलचे 9, 10 वीचे वर्ग सुरु;  विद्यार्थींनींमध्ये उत्साह

म्हैसाळ (जि. सांगली) : मार्च महिन्यापासून लॉक डाऊन असलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात आज (ता.2 ) पासून म्हैसाळ (ता.मिरज ) येथील राधाबाई शिंदे गर्ल्स हायस्कूलचे इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या वर्गाची शिक्षण विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करुन सुरुवात करण्यात आली. यावेळी कै.आबासाहेब शिंदे म्हैसाळकर चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त आबासाहेब शिंदे-म्हैसाळकर, मुख्याध्यापिका सौ.छाया घोडके प्रमुख उपस्थित होते.

कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्याबाबत सध्या मतमतांतरे सुरू आहेत.दरम्यानच्या काळात शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत नियमावली तयार करून शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. या अनुषंगाने शासनाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करुन शिंदे हायस्कूलने एक पाऊल पुढे टाकत इयत्ता नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरु केले.सुरुवातीस म्हैसाळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने सॅम्युएल चोपडे व सहकाऱ्यांनी शिक्षक आणि हजर विद्यार्थीनींची आरोग्य तपासणी केली.वर्ग खोल्यात योग्य शारिरीक अंतर राखत बैठक व्यवस्था करण्यात आली होती.प्रदिर्घ काळाने शाळा सुरू झाल्याने मुलींच्यात उत्साहाचे वातावरण होते.दोन्ही वर्गातील पन्नास हून अधिक मुलींची शाळेत उपस्थिती होती.सॅनेटायझर स्टॅन्ड,थर्मल स्कॅनर,हॅन्ड वॉश आदिची सोय शाळेच्या वतीने करण्यात आली आहे. विद्यार्थीनींचा चांगला प्रतिसाद

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सांगितलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करुन आज इयत्ता 9 वी आणि 10 वीचे वर्ग नियमीत सुरु केलेले आहेत. विद्यार्थीनींचा देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला.हे करत असताना योग्य खबरदारी आणि काळजी घेतली जात आहे.

- सौ.छाया घोडके, मुख्याध्यापिका, राधाबाई शिंदे गर्ल्स हायस्कूल म्हैसाळ.

Web Title: 9th and 10th classes of this high school in Mahisal started; Enthusiasm among students