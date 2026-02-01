Sangli Hit And Run : गणपती पेठेत ‘हिट अँड रन’चा थरार, चार पोलिसांसह अकरा जखमी; नशेतधुंद कार चालकास जमावाने तुडवले

सांगली : नशेत धुंद असणाऱ्या कार चालकाने बेदरकार वाहन चालवत चार पोलिसांसह अकरा जणांना उडवले. पटेल चौक ते गणपती मंदिर आणि टिळक चौक या टप्प्यात अवघ्या दहा ते बारा मिनिटांत असंख्य वाहनांना धडका देत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. टिळक चौकात दुचाकी आडवी आल्याने कार थांबली आणि बेधुंद कार चालकास जमावाने चोपत पोलिसांच्या हवाली केले. ‘हिट अँड रन’च्या या थरारत सुदैवाने कोणतीही जीवत हानी झालेली नाही. आज रात्री पावणे आठच्या सुमारास हा थरार झाला..या घटनेत पोलिस अंमलदार माया चव्हाण, सपना गराडे, वाहतूक शाखेचे अंमलदार लखन होवाळे, सुभद्रा निसरट यांच्यासह महेंद्र प्रताप पवार (वय १४, रा. जुना बुधगाव रस्ता, सांगली), पूर्वी सुनील फराटे (२३), वदन सुनील फराटे (३), अनुष्का विनायक फराटे (१७, रा. गवळी गल्ली, सांगली), उमा विद्याधर नार्वेकर (५०, रा. गावभाग), स्वप्नील शिवगोंडा पाटील (३० रा. नदीवेस, मिरज) अशी जखमी झाले आहे. तर कारचालक प्रणिकेत दत्तात्रय पांचाळ (२६, रा. कुलस्वामी रस्ता, बार्शी रोड, पाच नंबर स्टॉप, लातूर) असे त्याचे नाव आहे. तो देखील जखमी आहे. सर्व जखमींवर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Marathi Breaking News: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, आज रविवारीची सुटी आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी आणि फिरायला येणाऱ्यांची मोठी गर्दी पेठेत होती. तसेच घाटावर कृष्णामाई महोत्सव देखील सुरू असल्याने भाविकांची मोठी गर्दी होती. आज रात्री पावणे आठच्या सुमारास प्रणिकेत पांचाळ हा त्याची कार (एमएच १४ सीबी ४९००) घेऊन निघाला होता. धुंद अवस्थेत तो पटेल चौकात भरधाव वेगाने आला. त्यानंतर त्याने अनेकांना धडका दिल्या. त्यावेळी नागरिकांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. त्यानंतर त्याने गाडीचा वेग वाढवला. या रस्त्यावरील अनेकांना त्याने धडका दिल्या. पटेल चौक, गणपती पेठेतून तो टिळक चौकातून पळून जाण्याच्या तयारीत होता. टिळक चौकात मोठी गर्दी होती. त्यात समोर वाहतूक शाखेचे पोलिस अंमलदार सुभद्रा निसरट आणि उपनिरीक्षक अविनाश घोरपडे हे वाहतूक नियमन करत होते. तो भरधाव वेगाने येताना पाहताच त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतू त्याने निसरट यांनाही धडक दिली. त्यानंतर टिकळ चौकात एका दुचाकी चालकाने धडक दिली आणि त्याची गाडी थांबली..यावेळी जमावाने त्याला गाडीतून खाली खेच चांगलाच तुडवला. गाडीच्या काचाही फोडण्यात आला. तेवढ्यात पोलिसांनी त्या चालकाना ताब्यात घेतले. जखमींना तातडीने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. हिट अँड रनचा या थरारात कोणाचीह जीव गेला नाही, हे सुदैव.घटनास्थळी शहरचे निरीक्षक अरूण सुगांवकर, वाहतूकचे निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी यांच्यासह पथक दाखल झाले. तातडीने वाहतूक सुरळीत करण्यात करण्यात आली. रात्री उशीरापर्यंत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे काम सुरू होते..वाहतूकीची कोडीघटनेनंतर पटेल चौक, कापडपेठ, सराफ पेठ, हरभट रस्ता परिसरात वाहतूकीचा चक्का जाम झाला होता. तासभर वाहने खोळंबली होती. वाहतूक कोडींने नागरिक हैराण झाले होती. पटेल चौकातून टिळक चौकात जाण्यासाठी तब्बल अर्धा तास लोकांना वेळ लागला. रात्री नऊनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.व्हिडिओ व्हायरलहिट अँड रनचा थरार अनेकांना मोबाईलमध्ये कॅमेराबद्ध केला. त्यानंतर क्षणात त्याचे व्हिडिओ आणि काही फोटो समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले. त्यात काही अफवांचे पिकही सुरू झाले. मात्र, पोलिसांनी तातडीने सर्व सुरळीत केले..मरण समोर होतं..!टिळक चौकात बंदोबस्तासाठी उभे असणारे उपनिरीक्षक अविनाश घोरपडे यांनी हा थरार डोळ्यांनी पाहिला. ते म्हणाले,‘‘टिळक चौकात मी वाहतूक नियमनासाठी उभा होता. मागील बाजूल वाहतूक खोळंबल्याने मी तिकडे गेलो. तेवढ्यात मोठा आवाज आला. काही मिनिटे मी तेथून बाजूला झालो होतो अन्यथा माझ्या अंगावरच गाडी आली असतील. आमच्या अंमलदार महिला मात्र या जखमी झाल्या आहेत. मरण मी डोळ्यासमोर पाहिले.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.