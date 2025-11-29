Sangli Politics : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष ‘सौरभ पाटील’चा! तीर्थक्षेत्र आघाडीचा झंझावाती प्रचार, घराघरातून उसळलेला पाठिंबा

आटपाडी : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीचे उमेदवार सौरभ पाटील यांनाच करण्यासाठी माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, सुपुत्र हर्षवर्धन देशमुख, भारत पाटील आणि नेतेमंडळींनी झाडून प्रचारात आघाडी घेतली..'तीर्थक्षेत्र’, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने संयुक्त विकास आघाडीतून नगराध्यक्षासाठी सौरभ पाटील आणि नगरसेवकपदासाठी उमेदवार उभे केलेत. त्यांनी दहशतमुक्त शहर, दडपशाही गाडणे, अन्यायकारक आराखडा रद्द करणे आणि शहराच्या चौफेर विकासाचा अजेंडा प्रचाराचा केद्रबिंदू ठेवला आहे. .Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”.माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, माजी सभापती हर्षवर्धन देशमुख, भारत पाटील आदींनी यांनी घरोघरी भेटी घेऊन रान उठवले आहे. मराठा, मुस्लिम, लिंगायत आणि माळी समाजासोबत यशस्वी बैठका घेऊन पाठिंबा मिळवला आहे. त्यामुळे सौरभ आणि आघाडी निवडणुकीत आघाडीवर आलेत. कोपरा सभा आणि बैठकांना नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. .शहर दहशतमुक्त ठेवण्यासाठी सौरभला नगराध्यक्ष करण्याचे माजी आमदार श्री. देशमुख आणि भारत पाटील यांनी मतदारांना आवाहन केले आहे. दिवंगत रामभाऊ पाटील यांनी ग्रामपंचायत इमारतीसह व्यापारी गाळे आणि इतर उभारलेल्या कामांचा वारसा चालवण्यासाठी संधी देण्याचे आवाहन सौरभ पाटील यांनी केले. .Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!.ओबीसींच्या जागेवर प्रभागात कुणबीचा उमेदवार उभा करणाऱ्या विरोधकांना आमच्यावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे भारत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले. तर माजी आमदार श्री. देशमुख यांनी भाजप आणि शिवसेना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून आम्ही चांगला पर्याय दिला असा दावा केला आहे. .अन्यायकारक आराखडा रद्द करून नागरिकांना अपेक्षित असलेला विकास करणार. आमच्या भूमिकेला मतदारांचा मोठा प्रतिसाद आहे..-भारत पाटील शिव्या आणि दमबाजीच्या विरोधात सौरभ आणि तीर्थक्षेत्र आघाडी आखाड्यात उतरली आहे. सर्वसामान्याच्या जोरावर सौरभ शंभर टक्के नगराध्यक्ष होणार.- राजेंद्र देशमुख, माजी आमदार .जातीपातीच्या पुढे जाऊन सर्वसामान्यांचा विकास करण्यासाठी सौरभची उमेदवारी असून मतदरांनी आशीर्वाद द्यावा.- हर्षवर्धन देशमुख, माजी सभापती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.