पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष ‘सौरभ पाटील’चा! तीर्थक्षेत्र आघाडीचा झंझावाती प्रचार, घराघरातून उसळलेला पाठिंबा

Tirthkshetra Front Intensifies Campaign : माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, माजी सभापती हर्षवर्धन देशमुख, भारत पाटील आदींनी यांनी घरोघरी भेटी घेऊन रान उठवले आहे. मराठा, मुस्लिम, लिंगायत आणि माळी समाजासोबत यशस्वी बैठका घेऊन पाठिंबा मिळवला आहे.
sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आटपाडी : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीचे उमेदवार सौरभ पाटील यांनाच करण्यासाठी माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, सुपुत्र हर्षवर्धन देशमुख, भारत पाटील आणि नेतेमंडळींनी झाडून प्रचारात आघाडी घेतली.

