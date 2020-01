ऐकावं ते नवलच, तीनशे रुपयांत "आयुष्यमान'चे कार्ड! 

पारनेर: आयुष्यमान भारत योजनेत नाव समाविष्ट करण्यासाठी एक टोळी गोरगरिबांकडून प्रत्येकी तीनशे रुपये जमा करत आहे. अशा प्रकारे जवळे परिसरातून या टोळीने हजारो रुपये लाटल्याचा अंदाज आहे. तालुक्‍यात यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेत नाव घालतो, तसेच योजनेतील सहाशेऐवजी एक हजार रुपये मिळवून देतो आणि नंतर घरकुल मिळवून देतो, असे सांगून एका टोळीने अनेकांना हजारो रुपयांचा गंडा घातला होता. जवळ्यातील अनेकांना गंडा

याबाबत "सकाळ'ने आवाज उठविल्यानंतर या टोळीने आता नवीन फंडा सुरू केला आहे. आता त्यांनी तीनशे रुपये द्या, आयुष्यमान भारत योजनेत नाव घालून कार्ड मिळवून देतो, असे सांगून जवळे येथील अनेकांना गंडा घातला आहे. त्यात या गावातून हजारो रुपये त्यांनी लाटले असावेत, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. ठळक बातमी - पेटलेल्या मोटारीतून त्याने वाचवला पोलीस या टोळीतील दोन जण गरिबांकडून आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र यांच्या सत्यप्रती, तसेच एक फोटो व तीनशे रुपये घेऊन योजनेत नावनोंदणी करत आहेत. संबंधित लाभार्थीला एका महिन्यात योजनेचे कार्ड घरपोच होईल किंवा आम्ही आणून देऊ, असे ते सांगत आहेत. यात अनेकांची फसवणूक झाल्याचे समजते. कागदपत्र नेली

जवळे येथील संतोष मैड, मोहन आढाव, माधव शेलार यांच्याकडून अशा प्रकारे पैसे घेऊन संबंधितांनी कागदपत्रे नेली आहेत. माझ्या घरातील चार जणांची कागदपत्रे आणि प्रत्येकी तीनशे रुपये संबंधितांना दिली आहेत. मला त्यांनी सांगितले, की एका महिन्यानंतर तुमचे ओळखपत्र (कार्ड) मिळेल, माधव केशव शेलार यांनी माहिती दिली. सावध रहा

आयुष्यमान भारत योजनेत अशा प्रकारे नव्याने नावनोंदणी सुरू नाही. आमच्याकडे 2011च्या जनगणनेनुसार केंद्र सरकारकडून लाभार्थींची यादी आली होती. त्यास सुमारे एका वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. त्या लाभार्थींना आम्ही या योजनेच्या ओळखपत्रांचे वाटपही केले आहे. सध्या जिल्ह्यात या योजनेत 11 लाख लाभार्थी आहेत. आता सरकारने किंवा आरोग्य विभागाने नव्याने नावनोंदणी सुरू केलेली नाही. कोणीही विनाकारण पैसे देऊन आपली फसवणूक करवून घेऊ नये, असे आवाहन आयुष्यमान भारत योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. वसीम शेख यांनी केले.



Web Title: aayushman cards for only three hundred rupees!