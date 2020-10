सांगली पालिकेसमोर सांडपाण्याचा अभिषेक; राष्ट्रवादीचे आंदोलन

सांगली ः विश्रामबाग परिसरात सांडपाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्थाच नसल्याने सर्वत्र पाण्याची तळी निर्माण झाली आहे. याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महापालिकेच्या दारात सांडपाण्याचा अभिषेक घालून आंदोलन झाले. राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक युवराज गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. दरम्यान, भाजपाचे नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी या भागाची पाहणी करुन तत्काळ उपाययोजना करू, अशी ग्वाही यावेळी दिली. पोलिसांनी विनापरवाना आंदोलन केल्याप्रकरणी ताब्यात घेऊन आंदोलकांना सोडून दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा महावितरण कार्यालयासह सर्व शासकीय कार्यालये आहेत. पाणीपट्टी, घरपट्टी यासह सर्व कराची 99 टक्के वसुली या परिसरात होते. एक सुनियोजित शहर म्हणून निर्मिती करण्यात आलेल्या विश्रामबाग परिसरातील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते आहे. भागात सांडपाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था नसल्याने जागोजागी पाण्याची तळी निर्माण झाली आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे भागात सांडपाण्याची मोठी तळी निर्माण झाली आहे. यामुळे डेंगी, चिकनगुनिया सारख्या साथीच्या रोगांनी थैमान घातले आहे. घरटी एक रुग्ण अशी अवस्था या परिसराची झाली. याबाबत निवेदने देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गायकवाड यांनी आज पालिकेच्या दारात अगदी विधीवत सोहळे नेसून सांडपाण्याचा अभिषेक घातला. यावेळी पसिरातील नागरिकही उपस्थित होते.



Web Title: Abhishek of sewage in front of Sangli Municipality; Nationalist movement