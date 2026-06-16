Sangli Crime : वेदांत बंडगर खून प्रकरणातील पसार संशयित चौगुलेचा जीवन संपविण्याचा प्रयत्न

सांगली - वेदांत बंडगर खून प्रकरणातील पसार संशयित सागर उर्फ नानासो माणिक चौगुले (रा. अग्रण धुळगाव, ता. कवठेमहांकाळ) याने आज विषारी द्रव्य प्रशान करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याला तातडीने कवठेमहांकाळ रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी मिरज शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यतात आले आहे. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची माहिती निरीक्षक प्रविणकुमार कांबळे यांनी दिली..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, वेदांत बंडगर यांचा गोळी घालून निर्घृण खून करण्यात आला. यानंतर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसलळी. याप्रकरणी मुख्य सुत्रधार नीलेश विठोबा गडदे, किरण लोखंडे, विशाल चौगुले, सागर चौगुले आणि अतुल वायदंडे यांच्यावर संजयनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता..पोलिसांनी अतुल वायदंडे याला यापुर्वीच अटक केली होती. त्यानंतर मुख्य सुत्रधार नीलेश गडदे याला काल अटक केली. दोघेही सध्या पोलिस कोठडीत आहेत. यातील संशयित किरण, विशाल आणि सागर हे तिघेही पसार होते. त्यांच्या शोधासाठी एलसीबीची पथके रवाना करण्यात आली आहे..दरम्यान, सागर चौगुले याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यास मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. कवठेमहांकाळमध्ये त्याच्यावर प्रथमिक उपचार झाले. त्यानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी मिरजेतील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न का केला? याचा पोलिस शोध घेत आहे. पसार असणाऱ्या संशयिताच्या या कृत्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.