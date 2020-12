मृतदेह घेऊन जाणाऱ्या कारचा भीषण अपघात ; एकाचा दु्र्दैवी मृत्यू

निपाणी : ट्रॅक्टर ट्रॉली आणि कारमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात एक ठार तर पाचजण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना शुक्रवारी सकाळी सातच्या सुमारास घडली. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील निपाणी जवळील मुस्क धाबा समोर हा अपघात झाला. त्यामध्ये आनंदा भैरु करडे (रा. जाधेवाडी, ता. आजरा) यांचा मृत्यू झाला आहे. तर उर्वरित पाचजण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर कोल्हापूरातील सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, जाधेवाडी येथील निवृत्त कर्मचारी शंकर आप्पा सावंत हे गेले काही वर्ष मुंबई येथे राहत होते. गुरुवारी (१०) त्यांचा मृत्यू झाल्याने मृतदेह घेऊन गावाकडील मंडळी ईरटीका कारने (क्रमांक एम एच ४३ ए डब्ल्यू १११०) मुंबई वरून येत होते. त्याचवेळी ऊस भरून सौंदलगा येथून ट्रॅक्टर ट्रॉली (एम. एच. ०९ एफ. बी. ९१६५) निपाणीकडे येत होती. पण कार चालकाला पुढे जाणारी ट्रॅक्टर ट्रॉली न दिसल्याने महामार्गावरील मुष्क धाबा जवळ ट्रॉलीला कारने मागून जोराची धडक दिली. या अपघातात कारच्या पुढील भागाचा चक्काचूर झाला. तर बाळू अर्जुन करडे, प्रभाकर विठ्ठल सावंत, विष्णू शंकर सावंत, सुभाष आनंदा करडे आणि नितीन रामदास पाटील (सर्व रा. जाधेडी, ता. आजरा) हे गंभीर जखमी झाले. जखमींना महात्मा गांधी रुग्णालयांमध्ये दाखल केले होते. मात्र पुढील उपचारासाठी कोल्हापूर रुग्णालयात दाखल केले आहे. हेही वाचा - आईच्या आत्मविश्वासाला मुलांनी दिले बळ ; ९२ वर्षांच्या आजीची कोरोनावर मात - अपघाताची माहिती मिळताच बसवेश्वर चौक पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिता राठोड व सहकार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. दरम्यान अपघातानंतर मुंबई येथील मयत शंकर सावंत यांचा मृतदेह सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास जाधेवाडीत नेऊन अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी अपघातातील मृत आनंदा करडे यांचा मृतदेह आणून अंत्यसंस्कार झाले. मृतदेह घेऊन जात असताना झालेल्या अपघातात आणखी एकाचा बळी गेल्याने जाधेवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. संपादन - स्नेहल कदम

