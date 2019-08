कोल्हापूर :  शिवाजी पुलाजवळ अपघातात निगवेतील दुचाकीस्वार ठार 

कोल्हापूर - शिवाजी पुलाजवळ काल मध्यरात्री अलिशान मोटार व मोटारसायकलचा अपघात झाला. त्यात मोटारसायकलस्वार गंभीर जखमी झाला. सीपीआरमध्ये उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. सहदेव पांडुरंग जासूद (वय 51, रा. निगवे दुमाला, करवीर) असे त्यांचे नाव आहे. याची नोंद करवीर पोलिसात झाली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, सहदेव जासूद हे चालक म्हणून काम करतात. ते काल मध्यरात्री नवीन पुलावरून मोटारसायकलवरून घरी जात होते. त्याचवेळी रत्नागिरीहून कोल्हापूरच्या दिशेने एक अलिशान मोटार येत होती. त्या मोटारीचा आणि जासूद यांच्या मोटारसायकलचा अपघात झाला. त्यात जासूद गंभीर जखमी झाले. त्यांना सीपीआरमधून खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तेथून पुन्हा सीपीआरमध्ये आणण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी अलिशान मोटार ताब्यात घेतली असून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Accident near Shivaji Bridge in Kolhapur one dead