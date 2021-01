डॉक्टरवर काळाने घातला घाला ; डंपर - चारचाकीच्या अपघातात जागीच ठार

मिरज (सांगली) : येथील म्हैसाळ सुभाषनगर रस्त्यावर डंपरची चारचाकीस धडक बसून झालेल्या अपघातात चारचाकी चालक डॉक्‍टर जागीच ठार झाले. चारचाकीत डॉक्‍टरांच्या शेजारी बसलेले मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले. डॉ ओंकार अविनाश वाले (वय ३४,रा. मिरज पंढरपूर रोड) असे अपघातामध्ये ठार झालेल्या डॉक्‍टरांचे तर सनी स्वामी हे मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांचे नाव आहे. रविवारी झालेल्या अपघात म्हैसाळ सुभाषनगर रस्त्यावरील वाहतूक दीड तास ठप्प राहिली. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, अपघातामधील खडीने भरलेला डंपर (एम एच १० सी आर २४२८) हा सुभाषनगरकडून म्हैसाळकडे जात होता. तर चारचाकी (एम एच १० सीए २९३९) ही म्हैसाळकडून सुभाषनगरकडे येत होती. यावेळी भरधाव वेगाने येणाऱ्या चारचाकीची म्हैसाळकडे जाणाऱ्या डंपरशी जोरदार धडक झाली. यामध्ये डंपर चालकाच्या बाजूकडील पुढचा टायर फुटला झाला. तर गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. यामध्ये चार चाकी चालवणारे डॉ. ओंकार अविनाश वाले हे जागीच ठार झाले. तर मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी सनी स्वामी हे किरकोळ जखमी झाले. अपघातानंतर तातडीने सनी स्वामी यांना रुग्णालयात पाठवले. तर डॉ.ओंकार वाले यांचा चारचाकीमध्ये अडकलेला मृतदेह क्रेन आणि जेसीबीने गाडीतून बाहेर काढला. डॉ. वाले हे बेडग येथील गणपती मंदिरानजीक आपला खासगी दवाखाना चालवत होते. हेही वाचा - सॅनिटायझरच्या बाटलीचा अचानक स्फोट झाला व बाटलीतील सॅनिटायझर त्यांच्या अंगावर फेकले गेले संपादन - स्नेहल कदम

