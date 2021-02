काम संपवून घरी परतत असताना संतोषवर काळाने घातला घाला ; अपघातात ठार

संकेश्वर (बेळगाव) : येथील संकेश्वर-हुक्केरी मार्गावर नेर्ली फाट्यावर दुचाकीने बैलगाडीला मागून धडक दिली. काल (ता. ९) रात्री आठच्या सुमारास झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाला. संतोष ऊर्फ सत्याप्पा भीमप्पा माळगी (वय ३६, रा. यलिमुन्नोळी, ता. हुक्केरी) असे मृताचे नाव आहे. संतोष माळगी दुचाकीने (केए ४९ आर १३२४) निघाला जात असता त्याने नेर्ली फाट्यावर बैलगाडीला मागून धडक दिली. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला. उपचारांसाठी येथील शासकीय रुग्णालयात व त्यानंतर

पुढील उपचारासाठी हुबळीला नेताना त्याचे वाटेतच निधन झाले. संतोष कामामिमित्त कोचरी गावी गेला होता. तेथील काम संपवून घरी परतताना अपघात झाला. या अपघाताची नोंद संकेश्वर पोलिसात झाली आहे. घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक जे. बी. कोगेनहळ्ळी यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. संकेश्वर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. हेही वाचा - 'इशारे देणारे मुश्रीफ विरोधी पक्षनेते' संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: accident in sankeshwar nipani one person dead in accident