अपघातानंच रिक्षाचं हॅंडल हाती घेतलं, भेदला चक्रव्यूह 

सांगली : चला सांगली... अशी कानडी हेलातील महिलेची हाक रिक्षा थांब्यावर ऐकली की क्षणभर काही तरी वेगळं ऐकतोय, असं वाटतं. त्या असतात वैशाली विजय गुरव. त्या सांगली शहरातील पहिल्या रिक्षाचालक ठरल्या आहेत. आपल्या चिमुकल्यांच्या भवितव्यासाठी त्यांनी पुरुषी मक्तेदारीच्या या क्षेत्रात पाऊल टाकले. टी-शर्ट, जीन्स परिधान केलेल्या वैशाली यांचं सफाईदारपणे रिक्षा चालविणे सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरले आहे. जिभेवर साखर ठेवून त्या प्रवाशांशी संवाद साधतात. महिला वर्गासाठी तर त्यांचं असणं हक्काच्या बहिणीसारखं आहे. वैशाली कर्नाटकातील चडचणच्या... निरक्षर, मात्र व्यवहारज्ञान दांडगे... पदरात दोन मुलं... त्यांना जगविण्यासाठी त्या धुणीभांडी करायच्या. त्यातून घर चालेना, कोरोना संकटाने तेही काम हिरावून घेतलं. अशावेळी त्यांनी अपघातानंच रिक्षाचं हॅंडल हाती घेतलं. त्यांनी आपल्या या धडपडीची कथा "सकाळ'कडे उलगडली, ""शाळेत नाव घातलं होतं, एवढाच शिक्षणाशी संबंध. शेतातील सर्व कामे पुरुषांच्या बरोबरीने करायच्या. लग्नानंतर त्या शिरगाव (मलकापूर) येथे आल्या. संकटांनी तिथेही पाठ सोडली नाही. आई कर्करोगाने गेली. पती अडचणीत सापडले. कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. अशा वेळी जत येथील अभिषेक माने यांनी त्यांना रिक्षा व्यवसायाचा मार्ग सुचविला आणि अल्प भाड्यावर आपली रिक्षाही देऊ केली. आता त्या धाडसाने रिक्षा चालवत आहेत. आर्यन व प्रीती या चिमुकल्यांना शिकवायचं, अशी जिद्द ठेवून त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे.''



वैशाली या सांगलीतील पहिल्या महिला रिक्षाचालक आहेत. त्यांचा आमच्या संघटनेला अभिमान आहे. या क्षेत्रात महिलांनी नक्की यावे, आम्ही त्यांना बळ देऊ. थांब्यावर जागा आणि सन्मानही देऊ.

- महादेव पवार, अध्यक्ष, रिक्षा चालक-मालक संघटना संपादन : प्रफुल्ल सुतार

