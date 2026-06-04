पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: जॅकी श्रॉफ यांच्या साधेपणाने आमदार सुहास बाबर भारावले; भाकरी-तूप-गुळाच्या नाश्त्याची चर्चा

Sangli Tree plantation: जॅकी श्रॉफ यांच्याकडून आमदार सुहास बाबर यांच्या ‘ट्री आर्मी’ उपक्रमाचं कौतुक झाले आहे. हजारो वृक्षलागवडीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
Sangli

Sangli

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खानापूर आटपाडीचे आमदार सुहास बाबर म्हणजे पिंपळाच्या झाडासारखा सळसळता उत्साह आहे. त्याला वाढविण्याची, जपण्याची आणि पाणी घालण्याची जबाबदारी तुमची-आमची आहे,” अशा हृदयस्पर्शी शब्दांत ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांच्या कार्याचे कौतुक करत ट्री आर्मीच्या वृक्षलागवड चळवळीला भक्कम पाठिंबा दिला. गार्डी-घानवडच्या माळावर ट्री आर्मी आणि जेके फाउंडेशनच्या माध्यमातून साडेचार हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली. यावेळी जॅकी श्रॉफ यांच्या हस्ते या लोकचळवळीचा औपचारिक शुभारंभ झाला.

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