सांगली : महापालिकेतर्फे सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात प्रत्येक प्रभागात भाजीपाला, धान्य, दूध आदी जीवनावश्‍यक वस्तू घरपोच देण्याची सोय करण्यात आली आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेऊन काही विक्रेते जादा दराने विक्री करत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनच या वस्तूंचे दर निश्‍चित करणार आहे. त्याच दराने विक्री करावी लागणार आहे. कोरोना विषाणूचा प्रतिबंध करण्यासाठी शहरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. पोलिसही संचारबंदी कडक राबवत आहेत. त्यामुळे सकाळच्या सत्रातील किरकोळ खरेदीसाठी बाहेर पडणारे नागरिक सोडले तर दुपारी बारा वाजल्यापासून कडकडीत बंद दिसून येत आहे. नागरिकांची जीवनावश्‍यक वस्तूंसाठी गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाने नगरसेवकांच्या सहकार्याने प्रत्येक प्रभागात धान्य, भाजीपाला, फळे, दूध आणि औषधे विक्री करणाऱ्या दुकानदारांच्या नावांच्या यादी प्रसिध्द केल्या आहेत. त्यांना नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यास सांगण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गर्दी टाळण्यास मदत होणार आहे. गेले दोन दिवस घरपोच सेवा देण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रभागात भाजीपाला विक्रीच्या गाड्या दिसू लागल्या आहेत. किराणा दुकानदारही सकाळी अकरा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना गर्दी करण्याची गरज भासत नाही. मात्र याचा गैरफायदा विक्रेते घेत असून घरपोच सेवेसाठी जादा दर लावत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येत आहेत. यावर उपाय म्हणून लवकरच प्रशासनच घरपोच दिल्या जाणाऱ्या जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दर निश्‍चित करणार आहे. त्यामुळे याच दराने विक्री करावी लागणार आहे. घरपोच केल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाढवल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रशासनच या वस्तूंचे दर निश्‍चित करणार आहे. त्याच दरात या वस्तू नागरिकांना मिळतील. जादा दराने विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. - श्री. नितीन कापडणीस, आयुक्त,

सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिका



Web Title: The administration will decide the rate of essential things