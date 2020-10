कवठेमहांकाळला तब्बल 40 वर्षांनी अग्रणी नदी पात्राबाहेर.... 

कवठेमहांकाळ : दिवसभर झालेल्या पावसामुळे शहरासह तालुक्‍यातील सर्वच ओढे, बंधारे,तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत होते. तर तब्बल पस्तीस ते चाळीस वर्षानंतर अग्रणी नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडल्याने महापूर सदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाली. नदीला महापूरसदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाल्याने नदीकाठच्या असलेल्या द्राक्षबागा पिकांना मोठा फटका बसला. लोणारवाडी येथील तब्बल पंचवीस वर्षानंतर यल्लमा मंदिरात पाणी शिरले होते.कवठेमहांकाळ तालुक्‍याच्या विविध भागात पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने सलगरे, हिंगणगाव, मोरगाव, देशिंग परिसरातील वाहतूक सायंकाळपर्यंत बंद होती. मोरगाव येथील अग्रणी नदीचा पुल खचल्याचे चित्र आहे. बुधवारी दिवसभर झालेल्या पावसामुळे शहरातील कमंडलू नदी (ओढापात्र)1995 नंतर पहिल्यांदा पुर आला. पुराचे पाणी शहरातील कवठेमहांकाळ - जत रस्त्यावरून वाहत होते.नदीकाठी असलेल्या मंदिरात पाणीच पाणी झाले.शहरातील मुख्य रस्त्यावर खड्डे पडले असून पावसाच्या पाण्यामुळे ते दिसून येत नाहीत. तालुक्‍याच्या पश्‍चिम विभागातील खरशिंग,देशिंग,हिंगणगाव,मोरगाव परिसरात पावसाने दमदार हजेरी लावली. आलेल्या पावसामुळे हिंगणगाव मोरगाव येथील अग्रणी नदीला महापूर सदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाली.नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडल्याने नदीकाठी असलेल्या द्राक्षबागा आणि अन्य पिकांना मोठा फटका बसला. नदीपात्राचे पाणी बाहेर पडल्याने शेतीचे नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतेच्या चिंतेत आहे.काही भागात ऊस भुईसपाट झाला असून काही ठिकाणी माती वाहून जाण्याचे प्रकार समजत आहेत.मोरगाव येथील अग्रणी नदी पात्राबाहेर होत असल्याने नदीवरील असलेला पूल खचू लागला आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: After 40 years, the Agrani river is out of character ....