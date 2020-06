विवाहानंतर त्याने साधला रक्तदानाचा मुहूर्त...जागतिक रक्तदानदिनी बोहल्यावरच केले रक्तदान 

नेर्ले (सांगली)- आयुष्याची नवी सुरुवात करताना आपल्या नव्या पत्नीला साक्षी मानत त्याने बोहल्यावर लग्नाच्याच दिवशी रक्तदान करून सामाजिक जाणिव जोपासली. "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर आणि जागतिक रक्तदान दिनाच्या निमित्ताने कराड तालुक्‍यातील सदाशिवगड येथील एका खासगी बॅंकेत काम करणाऱ्या कॅशियरने हा आदर्श घालून दिला. वाळवा तालुक्‍यातील तांबवे येथील युवतीशी त्याचा विवाह झाला. इस्लामपूर येथील देव सेलिब्रेशन हॉलमध्ये लग्न सोहळा रंगला. लग्नाची गाठ बांधली गेल्यानंतर तिच्या साक्षीने त्याने बोहल्यावरच रक्तदान केले. जन्मोजन्मी हाच नवरा म्हणणाऱ्या पत्नीचा आनंद द्विगुणित झाला. आज जागतिक रक्तदान दिन आणि "कोरोना' च्या काळात रक्तदानासाठी होत असलेले आवाहन याचा विचार करून सदाशिवगड (ता. कराड) येथील स्वप्निल डुबल या वराने हा निर्णय घेतला. तांबवे येथील ऐश्वर्या राजेंद्र पाटील हिच्याशी लग्न जमले. लग्नाचा मुहूर्त आजचा होता. पै-पाहुणे गोळा होवून "सोशल डिस्टन्स' पाळत इस्लामपूर येथील देव सेलिब्रेशन हॉल मध्ये अक्षता पडल्या. लग्न झाल्यानंतर नवरदेव स्वप्नील यांने राजारामबापू रक्तपेढीच्या मदतीने बोहल्यावरच रक्तदान केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रक्तदानाचे आवाहन केले जात आहे. आज रक्तदान दिन आणि विवाह असा योग जुळून आला होता. तेव्हा या आनंदाच्या क्षणी सामाजिक जाणीवेतून रक्तदान करून दोन्ही मुहूर्त साधून स्वप्नीलने संसाराची सुरुवात केल्याबद्दल पत्नी ऐश्वर्या हिला देखील अभिमान वाटला. स्वप्निल हा इलेक्‍ट्रिकल इंजिनीअर असून तो कराड येथील एका बॅंकेत कॅशीयर म्हणून नोकरी करतो. तर पत्नी ऐश्वर्या ही एम.एस्सी झाली आहे. दोघेही उच्चविद्याविभूषित आहेत. कोरोनामुळे साधेपणाने लग्न करून काहीतरी सामाजिक कार्य करता आल्याबद्दल आनंद वाटत असल्याचे स्वप्नील याने सांगितले. कराड येथील वसंत डुबल, बाळासाहेब डुबल, दिलीप डुबल, डॉ. सुधीर डुबल, तांबवेचे राजेंद्र पाटील, लक्ष्मण पाटील, संपतराव पाटील, विलास पाटील, उदय पाटील, विजय मोरे आदी मंडळींनी नववधूवरांचे कौतुक केले.



