थरारक पाठलागानंतर दरोडेखोर टोळी मिरजेत जेरबंद

सांगली ः मिरजेतील शास्त्री चौकातील एका दुकानात दरोडा टाकण्यासाठी आलेल्या आंतरजिल्हा टोळीस स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने थरारक पाठलाग करून जेरबंद केले. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे चोरीची घटना टळली. या टोळीतील निमजी इगलीस काळे (वय 62), परारी ऊर्फ गांगुली निमजी काळे (19), सोमनाथ निमजी काळे (20), विशाल निमजी काळे (24, सर्व रा. कोडगाव तांडा, धुपखेडा, पैठण, जि. औरगांबाद) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत, तर सचिन निमजी काळे हा पसार असून त्याचा शोध सुरू आहे. त्यांच्याकडून दरोड्यासाठी लागणारे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की जबरी चोरी, दरोडा, घरफोडी सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील संशयितांचा शोध घेऊन कारवाईचे आदेश पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी दिले आहेत. त्यानुसार एलसीबीचे निरीक्षक सर्जेराव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली खास पथक तयार करण्यात आले आहे. पथकातील पोलिस मिरज विभागात गस्तीवर होते. त्यावेळी मिरजेतील शास्त्री चौक ते म्हैसाळ रस्त्यावरील वांडरे ट्रेडर्स दुकानासमोर पाचजण संशयास्पदरित्या असल्याची माहिती सहायक निरीक्षक रवीराज फडणीस यांना मिळाली. त्यानुसार रात्री दहाच्या सुमारास पथक त्याठिकाणी गेले. त्यावेळी पाचजण तेथे आढळले व पोलिसांना पाहून त्यांनी पळ काढला. पोलिसांनी पाठलाग करत चौघांना ताब्यात घेतले. त्यांची झडती घेतली असता, शिंगाडी हातोडी, लोखंडी आरी पट्टी, रॉड, एक्‍सा ब्लेड, कोयता, मिरची पुड, मोबाईल आणि रोकड सापडली. संशयितांनी याठिकाणी दरोडा टाकण्यासाठी आल्याची कबुली दिली. त्यांच्यावर मिरज शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्यभर गुन्हे

संशयित काळे टोळीवर राज्य विविध ठिकाणी घरफोडी, चोरी, दरोडा, टाकण्याची तयारी असे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता असल्याचे पोलिसांनी व्यक्त केले आहे. संपादन : युवराज यादव

