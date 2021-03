लाखाची लाच घेताना पोलिसासह एजंटास अटक; विट्यात तिघांवर गुन्हा

विटा (जि. सांगली) : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यात वाढीव पोलिस कोठडी न मागण्यासाठी तसेच मदत करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना पोलिस हवालदार विवेक पांडुरंग यादव (वय 28) व खासगी एजंट अकीक फिरोज तांबोळी (वय 23, विटा) या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. या गुन्ह्यात विटा पोलिस ठाण्याचा सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोपट झालटे याचाही सहभाग असून तो पसार झाला. तिघांविरुद्ध विटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की तक्रारदार खासगी ठिकाणी दिवाणजी म्हणून काम करतात. तक्रारदार यांच्या मालकाविरोधात विटा पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. तक्रारदाराच्या मालकास पोलिसांनी अटक केली होती. या गुन्ह्यात सहकार्य करण्यासाठी प्रदीप झालटे व विवेक यादव यांनी तक्रारदाराकडे दीड लाख रुपये लाचेची मागणी केली होती. त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात तक्रार केली होती. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी केली असता, झालटे व यादव या दोघांनी तक्रारदाराकडे दीड लाखाची मागणी करून एक लाख रुपये आज आणून देण्यास सांगितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विटा पोलिस ठाणे परिसरात सापळा लावला. तक्रारदाराकडून एक लाख रुपये लाच घेताना यादव आणि खासगी एजंट तांबोळी या दोघांना अटक केली. लाच घेताना झालटे उपस्थित नव्हता. कारवाईची चाहूल लागल्यानंतर तो पसार झाला. चौकशीत झालटे, यादव यांनी लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे दोघांसह खासगी एजंट तांबोळीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. अटक केलेल्या यादव व तांबोळी यांना शनिवारी न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. पोलिस उपाधीक्षक सुजय घाटगे, निरीक्षक प्रशांत चौगुले, गुरुदत्त मोरे, संजय कलकुटगी, अविनाश सागर, धनंजय खाडे, प्रितम चौगुले, संजय संकपाळ, सलीम मकानदार, भास्कर भोरे, राधिका माने, रवींद्र धुमाळ, सीमा माने, श्रीपती देशपांडे, बाळासाहेब पवार यांनी कारवाई केली. संपादन : युवराज यादव

