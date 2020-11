नगरसेवकांचे महापालिकेत धरणे आंदोलन;महापौर,उपमहापौर, आणि सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी

मिरज (सांगली ) : वार्षिक ठेकेदार काम करत नाहीत, त्यांच्यावर प्रशासनाचा अंकुश नसल्यामुळे शहरातील मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांमधील नागरी सुविधाचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याच्या निषेधार्थ नगरसेवक योगेंद्र थोरात आणि नगरसेविका सौ. पारधी यांनी आज महापालिकेत धरणे आंदोलन केले. नगरसेवक थोरात आणि नगरसेविका सौ पारधी यांच्या या आंदोलनामुळे महापालिका प्रशासनाची मात्र चांगलीच भंबेरी उडाली. महापालिकेने मिरज शहरातील तातडीने करावयाच्या कामांसाठी वार्षिक दर करार पद्धतीने ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. नगरसेवक योगेंद्र थोरात हे स्थायी समिती सदस्य असताना त्यांचे मिरजमधील या वार्षिक सेवापुरवठादाराच्या नियुक्तीसाठी सत्ताधारी गटाशी जोरदार मतभेद झाले होते. सांगलीमध्ये अशाप्रकारची ठेकेदारी पद्धत असताना मिरज शहरासाठी स्वतंत्र ठेकेदार नेमावेत अशी मागणी करत नगरसेवक थोरात यांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांकडून अशा प्रकारची कामे तातडीने करावयाच्या कामासाठी ठेकेदार नियुक्तीचे ठराव संमत करुन घेतला.तरीही हे ठेकेदार सक्षमपणे काम करत नसल्याचा थोरात यांचा आरोप आहे. शहरातील अण्णाभाऊ साठे नगर आणि बौद्ध वसाहत या परिसरात ऐन दिवाळीत सांडपाणी साचल्याने येथील नागरिकांना सांड पाण्यातच दिवाळी साजरी करावी लागली. वार्षिक ठेकेदाराला याची माहिती देऊनही ठेकेदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ठेकेदारांच्या या मुजोरीपणास महापालिकेचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा नगरसेवक थोरात यांचा आरोप आहे. याच कारणासाठी नगरसेवक थोरात यांनी आज महापालिकेच्या मिरज विभागीय कार्यालयातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या प्रतिमांच्या खालीच बैठक मारली आणि प्रचंड घोषणाबाजी सुरू केली. नगरसेवक सूर्यवंशी आणि नगरसेविका सौ पारधी यांच्या घोषणाबाजीने महापालिकेचा परिसर दणाणून गेला. अधिकार्‍यांची धावपळ सुरू झाली.ड्रेनेज पाणीपुरवठा आणि प्रशासनातील अधिकारी याठिकाणी आले आणि त्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष कामावर जाऊन पाहणी केली आणि कामाचे आदेश दिले त्यानंतर थोरात आणि सोनू पारधी यांनी उपोषण मागे घेतले.

