अहिर-फाटक गटात वाळव्यात हाणामारी; गोळीबाराची अफवा

आष्टा (जि. सांगली) ः पूर्ववैमनस्यातून वाळवा येथील अहिर व फाटक कुटुंबात जोरदार धुमश्‍चक्री झाली. तलवार, काठी, कोयता, गज आणि सत्तुराच्या सहाय्याने एकमेकांवर हल्ले करण्यात आले. या प्रकरणी अंकुश भगवान अहिर व नेताजी महादेव फाटक यांनी आष्टा पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दिल्या आहेत. त्यानुसार दोन्ही गटांच्या 12 जणांवर गुन्हा नोंद झाला. अंकुश यांच्या फिर्यादीनुसार रणजित महादेव फाटक, नेताजी महादेव फाटक, महादेव फाटक व इतर चार जणांवर गुन्हा नोंद झाला आहे. नेताजी यांच्या फिर्यादीनुसार शारद आनंदा अहिर, प्रमोद आनंदा अहिर, अंकुश भगवान अहिर, रोहन अंकुश अहिर, अतुल पोपट अहिर, अधिक पांडुरंग अहिर, विशाल पोपट अहिर यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला. या मारामारीवेळी हवेत गोळीबार झाल्याची चर्चा जिल्हाभर पसरली. पोलिस निरीक्षक भानुदास निंभोरे यांच्यासह पथकाने तत्काळ भेट देऊन माहिती घेतली. मात्र, गोळीबाराची अफवा ठरली. अंकुश याच्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी सांगितले, ""अतुल पोपट अहिर यांच्या मोटारसायकलीवरून शेताकडे जात असताना आरोपींच्या जमावाने अंकुश याला अडविले. रणजित फाटक याने अंकुशला पोलिस ठाण्यात तक्रार का दिली, याचा जाब विचारत हल्ला केला. त्याने तलवारीने अंकुशच्या डोक्‍यात, डाव्या हातावर वार केले. नेताजी याने पहारीने अतुलच्या डोक्‍यावर वार करून जखमी केले. महादेव याने अंकुशचा मुलगा रोहन याच्या डाव्या दंडावर कोयत्याने वार करून जखमी केले. दोन अनोळखी व्यक्तींनी काठ्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ, दमदाटी केली.'' नेताजी फाटक याच्या फिर्यादीनुसार, ""आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अहिर यांनी संगनमत करून शिवीगाळ करीत नेताजी यांच्या घरात घुसून हल्ला केला. शरद व प्रमोद यांनी नेताजी यांना पकडून ठेवून रोहन याने तलवारीने नेताजी यांच्या उजव्या हाताच्या बोटावर मारून जखमी केले. रोहन अहिर याने नेताजी यांच्या आईच्या डोळ्यांत चटणी टाकून, अतुल याने रणजित याच्या डोक्‍यात व पाठीवर काठीने मारहाण केली. अधिक अहिर याने नेताजी यांच्या आईस मानेवर मारले. विशाल याने महादेव यास लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून जखमी केले. नेताजी यांच्या घरातील खुर्च्या, पंखा, दिवाण, घड्याळ अशा साहित्याची मोडतोड केली.'' संपादन : युवराज यादव

