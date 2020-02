नगरमध्ये 113 मोकाट जनावरे पकडली

नगर : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात नगर शहरात रस्त्यांवरील मोकाट जनावरांवर महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागाने गेल्या दीड महिन्यात जोरदार कारवाई केली. यात 113 मोकाट जनावरांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांतील 58 जनावरांचा लिलाव लवकरच होणार आहे. दीड महिन्यात यश

शहरात रस्त्यांवर जागोजागी मोकाट जनावरे बसण्याचे प्रमाण कमी करण्यात महापालिका प्रशासनाला गेल्या दीड महिन्यात यश आले आहे. ही मोकाट जनावरे पूर्वी रस्त्यावरच ठाण मांडून असायची. काही नागरिक त्यांना रस्त्यावर चारा आणून टाकायचे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत वाढ व्हायची. यातील काही मोकाट जनावरे शहरातील दुग्धव्यावसायिकांची असून, शहरातील एकाही गोठ्याची महापालिका प्रशासनाकडे नोंद नाही. मोकाट जनावरांमुळे रस्त्यांच्या कडेला कचरा आणि रस्त्यावरच मलमूत्र पडून शहर अस्वच्छ होत असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या होत्या. "सकाळ'ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर नगरसेवक गणेश भोसले यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्‍तांना घेराव घातला होता. त्यानुसार प्रशासनाने मोकाट जनावरांवरील कारवाईसाठी कृतिकार्यक्रम आखला होता. सांभाळ करण्याचा ठेका

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागाने शहरातील 113 मोकाट जनावरे ताब्यात घेतली. त्यांचा सांभाळ करण्याचा ठेका एका सामाजिक संस्थेला देण्यात आला आहे. या संस्थेने जनावरांचा सांभाळ करावा. त्यांना नेण्यासाठी जनावरांचे मालक आल्यास दंड वसूल करून ती रक्‍कम त्याच संस्थेला दिली जात आहे. 10 हजार रुपयांचा दंड पकडलेल्या 113 मोकाट जनावरांपैकी 55 जनावरांचे मालक आले होते. त्यांच्याकडून एक लाख 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. 58 जनावरांना नेण्यासाठी गेल्या महिनाभरात कोणीही न आल्याने, या जनावरांचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव कोंडवाडा विभागाने महापालिका आयुक्‍तांना आज सादर केला आहे. त्यानुसार लवकरच या जनावरांची लिलावप्रक्रिया होणार आहे.



