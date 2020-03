नगरमध्ये उभे राहणार छोटे खतनिर्मिती प्रकल्प  

नगर ः शहरात रोज 130 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. महापालिकेचा सावेडी कचरा डेपो लवकरच बंद होणार असून, बुरुडगाव येथील कचरा डेपो सुरू राहणार आहे. बुरुडगाव येथे रोज 100 मेट्रिक टन कचऱ्यापासून खतनिर्मिती होणार आहे. उर्वरित 30 मेट्रिक टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी नगर शहरात तीन छोटे खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. त्यानुसार सावेडीतील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केटजवळ रोज दोन टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात आला. उर्वरित प्रकल्प लवकरच उभारून कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. नरसिंह पैठणकर यांनी दिली. नगर शहरात सावेडी येथील खतनिर्मिती प्रकल्प लवकरच बंद होणार आहे. नागरिकांनी त्यासाठी आंदोलनही केले होते. त्यानुसार हा प्रकल्प बंद करण्यात येणार आहे. शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प बुरुडगाव येथे उभा राहत आहे. यात रोज 100 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. उर्वरित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी छोटे खतनिर्मिती प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत. त्या दृष्टीने प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिला खतनिर्मिती प्रकल्प सावेडीत उभारण्यात आलेला आहे. सहा महिन्यांपासून हा प्रकल्प कार्यरत आहे. उर्वरित दोन प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. त्या संदर्भातील प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. लवकरच हे दोन्ही प्रकल्प सुरू होतील, असे डॉ. पैठणकर यांनी सांगितले. कोरोनामुळे विलंब होण्याची शक्‍यता कोरोना विषाणूंविरोधातील मोहीम व जागरूकतेच्या कामांमुळे हे प्रकल्प उभारण्यास विलंब होण्याची शक्‍यता आहे. जागानिश्‍चितीचे काम सध्या महापालिकेकडून सुरू आहे.

Web Title: In Ahmednagar a small fertilizer project will be set up