नगरमध्ये सारी रुग्णांची संख्या झाली ४२

नगर- जिल्हा रुग्णालयाने पुण्याच्या लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे पाठविलेल्या स्त्राव नमुन्यापैकी २१ व्यक्तींचे स्त्राव चाचणी अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत.

दरम्यान, काल पाठवलेले १३ आणि आज पाठविण्यात आलेले २० असे ३३ स्त्राव अहवालाची अद्याप प्रतीक्षा असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीपकुमार मुरंबीकर यांनी दिली. जिल्ह्यात सारीचे रुग्णही आढळत असून ११ एप्रिलपासून ते आजपर्यंत ४२ रूग्ण सापडले आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालय आणि महात्मा फुले जीवनदायी योजने अंतर्गत मान्यता दिलेल्या विविध रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जिल्हा अगोदरच कोरोनाच्या भयंकर आजाराने त्रस्त आहे.त्यात पुन्हा सारीची साथ सुरू आहे. ज्यांना लागण झाली आहे, त्यांचे कुटुंबीय तर तणावाखाली आहेच परंतु इतरांनाही त्याचा फटका बसला आहे. तब्बल ४५ लाख लोकसंख्या भीतीच्या सावटाखाली आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाची आकडेवारी २७पर्यंत गेली आहे. पहिले तीन रूग्ण ठणठणीत बरे होऊन घरी गेले आहेत. नंतरच्या टप्प्यात तबलिगींमुळे जिल्ह्यात कोरोनाची संख्या वाढली. जामखेड, संगमनेर, मुकुंदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, नेवासा या तालुक्यात कोरोनाचे पेशंट आहेत.



