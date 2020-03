यांना कोरोना म्हंजे मज्जाच वाटतीय... बेफिकिरांमुळे नगरकर वेठीस

नगर ः "कोरोनाला आपण काय घाबरत नाय... अबे, कोरोना माझं काही बिघडवू शकत नाही.. आपल्या कॉलनीत अजून कोरोना आलेला नाही. त्यामुळे मजेत जगा. सुट्यांचा आनंद घ्या...' असे म्हणत शहरासह ग्रामीण भागातील काही जण खुशाल घोळक्‍याने मोकाट फिरत आहेत. मौजमजा सुरू आहे. पोलिस व जिल्हा प्रशासनाच्या विनंत्यांना केराची टोपली दाखवीत, स्वत:सह दुसऱ्यांच्याही आयुष्याशी खेळत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जिल्ह्यात जमावबंदी लागू केली. महसूल, आरोग्य, पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था कोरोनाविरोधात लढत आहेत. स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता, इतरांचा जीव वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहेत. मात्र, काही जणांना अजूनही या आजाराचे गांभीर्य दिसत नाही. "आला असेल कोरोना, मला काय त्याचे,' या आविर्भावात चौकाचौकांत गप्पांचे फड रंगत आहेत. प्रशासनाने घरात बसण्यासाठी सुटी दिली खरी; पण ही मंडळी मौजमजा करण्यात दंग आहेत. पोलिसांचे वाहन दिसताच या मंडळींची पळापळ सुरू होते. वाहने गेली, की पहिले पाढे पंचावन्न, अशी स्थिती आहे. काही टारगट मुद्दाम मोबाईलवर पोलिस सायरनचा आवाज काढत दहशत निर्माण करीत आहेत. त्यांना कोणी समजावून सांगण्यास गेल्यास, "कोरोनाला घाबरू नका,' असा उफराटा सल्ला देत आहेत. शहरातील कामगार गावी परतले आहेत. पारनेर, श्रीगोंदे, कर्जत तालुक्‍यांत त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना "होम क्वारंटाईन' केलेले असतानाही, गावातील मित्रमंडळी, नातेवाइकांच्या गाठीभेटी घेत ते फिरत आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचेही ते ऐकत नाहीत. काही कामगार ग्रामीण भागात पार्ट्या करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होण्याची भीती आहे. शहरवासीयांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची कल्पना दिली जात आहे. महापालिकेच्या घंटागाड्यांद्वारे नागरिकांचे प्रबोधन केले जात आहेत. शिवाय, महापालिकेने खासगी रिक्षांद्वारेही जनजागृती केली आहे. मात्र, अजूनही नागरिक गर्दी करताना दिसत आहे. नागरिकांनी घरात बसून प्रशासनाला सहकार्य करावे.

- श्रीकांत मायकलवार, आयुक्त, महापालिका

.

नगर शहरात रस्त्यांवर विनाकारण फिरणाऱ्या सुमारे एक हजार जणांविरुद्ध कारवाई करून गुन्हे दाखल केले आहेत, तरीही लोक रस्त्यावर फिरताना आढळून येतात. यापुढे अधिक कडक कारवाई करण्यात येईल.

- संदीप मिटके, पोलिस उपअधीक्षक शहर



Web Title: Ahmednagar was not afraid of Corona