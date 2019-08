सातारा : सभासदांनी अजिंक्‍यतारा सहकारी सूतगिरणी व्यवस्थापनावर दाखविलेला विश्‍वास, व्यवस्थापनाचे अचूक नियोजन व काटकसरीच्या धोरणामुळे अजिंक्‍यतारा सूतगिरणी सुस्थितीत आहे. सहकारी सूतगिरणी व्यवसायाशी संबंधित अनेक अडचणींवर मात करून स्पर्धात्मक युगात टिकून आहे. ही बाब उल्लेखनीय आहे, असे मत वेदांतिकाराजे भोसले यांनी व्यक्त केले.

वळसे (ता. सातारा) येथे झालेल्या अजिंक्‍यतारा सहकारी सूतगिरणीच्या 29 व्या वार्षिक साधारण सभेत त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी सूतगिरणीचे अध्यक्ष उत्तमराव नावडकर होते. या वेळी सर्व संचालक, अजिंक्‍यतारा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सर्जेराव सावंत, संचालक अनंता वाघमारे, यशवंत साळुंखे, प्रकाश नाईक, अजिंक्‍यतारा सहकारी कृषी औद्योगिक ऊसतोडणी व वाहतूक संस्थेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण फडतरे, सातारा जिल्हा खरेदी- विक्री संघाचे अध्यक्ष ऍड. सूर्यकांत धनवडे, भानुदास मोहिते, किशोर घाडगे, रामचंद्र जगदाळे, दिलीप निंबाळकर, सुरेश कदम, थोराजी ढाणे उपस्थित होते.

वेदांतिकाराजे म्हणाल्या, ""सद्यःस्थितीत कापसाचे व सूताचे दर यामध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे देशातील बऱ्याच सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आहेत, तसेच देशांतर्गत मंदीचे सावट वस्त्रोद्योग व्यवसायावर आले आहे, तरी प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या सूतगिरणीमध्ये बाजारपेठेच्या मागणीप्रमाणे विविध प्रकारचे सूतनिर्मिती करण्यासाठी अत्याधुनिक, तसेच तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशा मशिनरी खरेदी करून गिरणीमध्ये कार्डेड कॉम्प्यॅक्‍ट, कोम्बड व स्लब अशा उच्चतम सूताची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे सूतास चांगल्या प्रकारे भारतीय, तसेच परदेशी बाजारपेठा मिळत आहेत.

प्रारंभी (कै.) अभयसिंहराजे भोसले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. श्री. नावडकर यांनी स्वागत केले. गिरणीचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी यांनी श्रद्धांजली ठराव वाचन केले. चीफ अकाउंटंट मानसिंग पवार यांनी नोटीस वाचन करून अजेंड्यावरील सर्व विषय मंजुरीसाठी सादर केले. त्यास सभासदांनी टाळ्यांच्या गजरात मंजुरी दिली. संचालक जगन्नाथ किर्दत यांनी आभार मानले. या वेळी याप्रसंगी गिरणीचे सर्व सभासद, प्रोडक्‍शन मॅनेजर शैलेश जानकर, मिल इंजिनिअर प्रदीप राणे, एच. आर. मॅनेजर राजेश दीक्षित, कर्मचारी व महिला उपस्थित होते.

