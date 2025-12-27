Sangli Election : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत पक्षप्रवेशांचा धडाका

सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणूक पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रसमध्ये(अजित पवार गट) आज आणखी चार माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला. पुणे येथील बारामती होस्टेलवर सकाळी अभिजित भोसले, सचिन सावंत, स्नेहल सावंत, नसिमा नाईक आदींनी प्रवेश केला. .यामध्ये एक कॉँग्रेस पक्ष, तर तीन भाजपच्या माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. महापालिकेतील प्रभाग १८ मधील कार्यकर्ते, प्रतिनिधीच्या मोठ्या संख्येने आणखी पक्षप्रवेशाची शक्यता आहे. पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना प्रवेश दिला. .Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला.शहर-जिल्हाध्यक्ष पद्याकर जगदाळे, माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, बीरेंद्र थोरात, आकाश माने आदी उपस्थित होते. आमदार जयंत पाटील यांच्या जिल्ह्यातील प्रभावामुळे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला खमके नेते मिळत नव्हते..महापालिका निवडणूक जाहीर होताच ती पोकळी आता भरून निघायला लागली आहे. दोन माजी महापौरांसह सहा माजी नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांचे ‘घड्याळ’ हाती बांधले आहे. .Miraj Politics : कष्टकऱ्यांच्या पक्षाची कोंडी! मिरजेत जनता दलाची कार्यकर्त्यांची मोळी सुटली.राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळ चिन्हावर स्वतंत्र लढण्याची तयारी करताना दिसत आहे. महाविकास आघाडीसह अन्य पक्षांतून अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’कडे जाणाऱ्यांची संख्याही वाढते आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मिरज दौरा कार्यकर्त्यांना ताकद देणारा ठरला आहे. या निवडणुकीत ताकद वाढू लागल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडून महापालिका निवडणुकीसाठी चार दिवसांपूर्वी झालेल्या इच्छुकांच्या मुलाखतीवेळी पावणेतीनशे जणांची हजेरी बरेच काही सांगून जाते आहे. .राज्यात सगळीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकेल का, याची चाचपणी सुरू असली तरी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दोन्ही पक्षांची युती होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.