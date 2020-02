महाराष्ट्र केसरी सदगीरला गावकऱ्यांनी दिले अकरा लाख 

अकोले : अकोले तालुक्‍याने जो सन्मान व मदत केली, त्याचे चीज करून 2024ला ऑलिम्पिक व हिंद केसरी मिळविण्याचा प्रयत्न करू. महाराष्ट्र केसरी गदा गुरूंना अर्पण करतो, असे भावनिक उद्‌गार महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर याने काढले. हेही वाचा - अर्थमंत्री भाच्याने दिले मामाच्या गावाला 100 कोटी महाराष्ट्र केसरी किताब मिळविल्यानंतर प्रथमच अकोल्यात आलेल्या हर्षवर्धन सदगीर याचा बसस्थानक परिसरात नागरी सत्कार करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना तो बोलत होता. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री मधुकर पिचड होते.

माजी आमदार वैभव पिचड, बीजमाता राहीबाई पोपेरे, वस्ताद काका पवार, गोरक्षनाथ बलकवडे, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, महादेव पठारे, हर्षवर्धनचे वडील मुकेश सदगीर, आई ठकूबाई सदगीर, आजोबा किसन सदगीर, कोंडाजी ढोन्नर, तालीम संघाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव लांडगे, गुलाब बर्डे उपस्थित होते. हर्षवर्धन म्हणाला, ""कुस्ती स्पर्धेत यश मिळाले तेव्हा, तसेच 2014ला कांस्यपदक मिळाले, तेव्हा अकोलेकरांनी माझा सत्कार केला. वेळोवेळी मदत केली. महाराष्ट्र केसरी जिंकेल की नाही, याबाबत मला विश्वास नव्हता. मात्र, गुरू काका पवार यांना पूर्ण विश्वास होता. त्यानंतर मी मनापासून ठरविले की, त्यांचा विश्वास सार्थकी लावायचा महाराष्ट्र केसरी गदा मिळवायचीच!'' हरियानासारखे पाठबळ हवे

माजी मंत्री पिचड म्हणाले, ""क्रीडा क्षेत्रात हरियानातील खेळाडू चमकतात. तेथे खेळाला प्रोत्साहन दिले जाते, तसे आपल्याकडे दिले जात नाही. सरकारने खेळाला प्राधान्य देऊन क्रीडा क्षेत्राला आर्थिक मदत केल्यास दर्जेदार खेळाडू निर्माण होतील.'' नगरसेवक प्रकाश नाईकवाडी यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविक ऍड. वसंत मनकर यांनी केले. सूत्रसंचालन नगरसेवक प्रमोद मंडलिक यांनी केले. राजेंद्र सदगीर यांनी आभार मानले. अकरा लाखांचे बक्षीस

अकोल्यातील महात्मा फुले चौकापासून कार्यक्रम स्थळापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर याची मिरवणूक काढण्यात आली. अकोलेकरांतर्फे 11 लाख रुपयांचा धनादेश, सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ देऊन त्याचा सत्कार करण्यात आला.



