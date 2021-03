सांगलीत प्रांताधिकाऱ्यांनी तीन तलाठ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप  

इस्लामपूर - प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी तीन तलाठ्यांना सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास प्रांत कार्यालयात बोलवून शिवीगाळ करत मारहाण केल्याची तक्रार संबंधीत तलाठ्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ सांगली जिल्हा शाखेने प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांच्यावर तात्काळ कारवाई होईपर्यंत उद्यापासून वाळवा उपविभागातील तलाठी व मंडलाधिकारी हे लेखणीबंद आंदोलन करीत असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.



अविनाश आनंदराव पाटील, महादेव रामचंद्र वंजारी, अमर मारुती साळुंखे अशी मारहाण झाली म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कळवलेल्या तलाठ्यांची नावे आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘ प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी स्वतः व शिपाई पंडीत कानडे यांच्याकरवी कार्यालयीन वेळेनंतर फोनवरुन प्रांत कार्यालयात भेटावयास बोलावून घेतले. त्यांच्या फोनवरुन दिलेल्या निरोपावरुन आम्ही तिघे तलाठी इस्लामपूर येथील प्रांत कार्यालयात पोहचलो. त्यानंतर प्रांताधिकार्‍यांनी अमर साळुंखे यांना पहिल्यांदा ऑफीसमध्ये बोलावून घेत शिवीगाळ करुन व मोठमोठ्याने आरडाओरडा करुन मारहाण केली. प्रांताधिकारी नागेश पाटील हे आमच्या सोबत पुर्वग्रहदुषित वृत्तीने वागत आहेत. तरी त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी.’ या घटनेनंतर संबंधीत तलाठ्यांनी तलाठी संघटनेकडे या बाबत तक्रार केली आहे. त्या तक्रारीची दखल घेत सांगली जिल्हा तलाठी संघटनेने प्रांताधिकारी यांच्यावर कारवाई न झाल्यास काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे “प्रांताधिकारी नागेश पाटील माझ्याशी व इतर बर्‍याच तलाठ्यांशी पुर्वग्रहदुषित वृत्तीने वागत आहेत. त्यातूनच त्यांनी आम्हा तिघाजणांना मारहाण केली आहे.” -अविनाश पाटील, तलाठी “ मी ही माणूस आहे. वैयक्तीक पातळीवर जाऊन काही लोक माझ्याबाबत चुकीच्या चर्चा करतात. मी त्यांना या बाबत विचारणा केली आहे. मारहाणीसारखा कोणताही प्रकार घडलेला नाही.”

-प्रांताधिकारी नागेश पाटील. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Allegation that the provincial authorities beat three Talathas with batons