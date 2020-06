"पार्सल' सेवेसाठी परवानगी द्या, अन्यथा संस्था "क्वारंटाईन' करा : या विक्रेत्यांची गांधिगिरी 

सांगली- कोविड-19 साथरोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉकडाउन' मुळे फास्टफुड हातगाडे विक्रेत्यांची अडीच महिन्यापासून उपासमार सुरू आहे. त्यामुळे आता खाद्यपदार्थ पार्सल सेवा सुरू करण्यास परवानगी द्या, अन्यथा आम्हाला संस्थात्मक क्वारंटाईन करा अशी मागणी करत सांगली शहर (फास्टफुड) विक्रेते हातगाडी असोसिएशनने आज गांधिगिरी मार्गाने आंदोलन केले. शहरातील प्रमुख चौकाचौकात डोक्‍यावर पांढरी टोपी आणि तोंडावर काळा मास्क लावून फलक घेऊन शेकडो विक्रेते आंदोलनात सहभागी झाले. "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन केल्यापासून हजारो खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांचे व्यवसाय आजअखेर बंद आहेत. हातावर पोट असणाऱ्यांचा व्यवसाय बंद असल्यामुळे तसेच इतर कोणता व्यवसाय करण्यात अडचणी असल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच शासनाकडूनही कोणतीच आर्थिक मदत त्यांना आली नाही. जिल्ह्यातील दोन ते तीन हजार फेरीवाले कोरोनाच्या संकटात हतबल झाले आहेत. लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर अनेक व्यवसायांना मोकळीक दिली आहे. हॉटेल व नाष्टा सेंटरमध्ये पार्सलची सुविधा सुरू आहे. परंतू फास्टफुड विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी कोणतीच सवलत दिली नाही. आतातरी आम्हाला पार्सल सेवा सुरू करण्यास परवानगी द्या अशी मागणी करत आज शेकडो विक्रेत्यांनी शहरातील चौकाचौकात अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवत गांधिगिरी आंदोलन केले. "व्यवसाय करण्याची संधी द्या अन्यथा संस्थात्मक क्वारंटाईन करा', "मला कोणी न्याय देईल काय', "मी पण एक भारतीयच' असे फलक घेऊन शेकडो विक्रेते डोक्‍यावर पांढरी टोपी, तोंडावर काळा मास्क लावून सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून चौकाचौकात थांबले होते. आंदोलनानंतर संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश टेंगले, पदाधिकारी रघु सरगर, अशोक सरगर, अनिल धुमाळे, अभिजीत तवटे, अस्लम शेख आदींच्या सह्या असलेले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

राज्यस्तरावर निर्णय हवा-

फास्टफुड विक्रेत्यांचा पार्सल सेवेचा प्रश्‍न जिल्हास्तरावरचा नसून राज्यस्तरावरील आहे. त्यामुळे जिल्ह्यापुरता निर्णय घेता येणार नाही. शासनस्तरावर याबाबत चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल असे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.



Web Title: Allow for parcel service, otherwise quarantine organization