पश्चिम महाराष्ट्र

Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?

Almatti Dam height controversy : "कृष्णा खोऱ्यात कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घ्यायचा असल्यास कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाची पूर्वमान्यता घेणे अनिवार्य आहे."
Almatti Dam Supreme Court dispute

Almatti Dam Supreme Court dispute

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘‘आलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढवून कर्नाटक सरकारने कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाच्या निर्णयाचे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उघड उल्लंघन केले आहे. याप्रकरणी आता महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकच्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद (Supreme Court Almatti Dam case) मागावी,’’ असे आवाहन निवृत्त जलसंपदा अधिकारी प्रभाकर केंगार यांनी केले.

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