Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?

सांगली : ‘‘आलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढवून कर्नाटक सरकारने कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाच्या निर्णयाचे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उघड उल्लंघन केले आहे. याप्रकरणी आता महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकच्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद (Supreme Court Almatti Dam case) मागावी,’’ असे आवाहन निवृत्त जलसंपदा अधिकारी प्रभाकर केंगार यांनी केले..ते म्हणाले, ‘‘नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत ४ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी कृष्णा लवादाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केलेली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आलमट्टी’ची उंची वाढवण्याच्या निर्णयाला, तसेच याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत कर्नाटकाला ५२४.२६ मीटरपेक्षा जास्त उंची वाढवता येत नाही, तरीही कर्नाटकाकडून नियमांचे उल्लंघन होत आहे.’’.‘‘महापूर नियंत्रणासाठी कृष्णा खोऱ्यातील जादाचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याच्या पर्यायावरही बैठकीत चर्चा झाली. मात्र ब्रिजेशकुमार लवादाच्या नियमांनुसार एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात किंवा उपखोऱ्यात वळवता येत नाही. तसेच कृष्णा खोऱ्यात कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घ्यायचा असल्यास कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाची पूर्वमान्यता घेणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने आधी स्वतः नियमांचे पालन करावे आणि कर्नाटकलाही ते पालन करण्यास भाग पाडावे,’’ असे केंगार यांनी सांगितले..Pune-Bengaluru Highway : सहा पदरीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह! मुरगूड रोडनंतर आता गांधी हॉस्पिटलजवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली.ते म्हणाले, ‘‘वर्ष २००५, २०१९ आणि २०२१ मध्ये सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत आलेल्या भीषण महापुरामुळे जनजीवन, शेती, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून नियमांचे पालन केले पाहिजे. केंद्रीय जल आयोगाच्या जानेवारी-२०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणत्या महिन्यात धरणात किती पाणीसाठा ठेवावा, याचे दोन्ही राज्यांनी तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या नोव्हेंबर-२०१९ च्या नियमावलीनुसार आलमट्टी धरणाचे परिचालन आणि देखरेख झाली पाहिजे.’’.Almatti Dam Controversy : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावरून गिरीष महाजनांचा कर्नाटकला थेट इशारा; सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराबाबत मोठं विधान.‘‘पावसाळ्यात हिप्परगी बॅरेजचे सर्व दरवाजे पूर्णपणे वर उचलणे गरजेचे आहे. आलमट्टी व हिप्परगी बॅरेजचे बॅकवॉटर महाराष्ट्राच्या हद्दीत येत असल्याने, पावसाळ्यात महाराष्ट्रातून येणारा विसर्ग वेगाने पुढे जावा, यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत आलमट्टी धरणाची पातळी ५१७.०० मीटर ठेवण्याच्या दोन राज्यांच्या राज्यपालांच्या बैठकीतील निर्णयाचे कडक पालन झाले पाहिजे,’’ अशी त्यांनी माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.