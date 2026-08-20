IIT Roorkee Report on Almatti Dam : सांगली-कोल्हापूर महापुराला आलमट्टीच जबाबदार! 'रुरकी आयआयटी'च्या अहवालानंतर कोर्टात जाण्याची तयारी, कर्नाटकाच्या मनमानीचा पर्दाफाश?

सांगली : ‘कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातील सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांत वारंवार येणाऱ्या महापुराला कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची आणि त्याचे मागे तुंबणारे पाणीच जबाबदार (Almatti Dam impact on Sangli floods) आहे,’ असे मत कृष्णा नदी महापूर नियंत्रण कृती समितीने अभ्यासांती मांडले होते. आता रुरकी आयआयटी तज्ज्ञ समितीचा अहवालही प्राप्त झाला आहे. त्याआधारे महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी,’ असे आवाहन करण्यात आले. समितीची सांगलीत बैठक झाली..आलमट्टी धरणात नियमबाह्यपणे साठवले जाणारे पाणीच सांगली जिल्ह्यातील महापुराच्या परिस्थितीस कारण आहे. यासाठी अभ्यास करावा म्हणून समितीने पाठपुरावा केला. ‘आयआयटी, रूरकी’कडे या संदर्भातील अभ्यासाचे काम सोपवले होते. या संस्थेचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. आता या अहवालाच्या आधारे आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली आहे..Kas Plateau Flower Season 2026 : कास पठारावरील फुलांचा हंगाम 'या' तारखेपासून होणार सुरू; ऑनलाईन बुकिंग कधी? हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना बसणार चाप.मात्र, प्रत्यक्ष न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतरच शासनाचे अभिनंदन करावे, असेही बैठकीत ठरले. याचिका दाखल करताना शासनाला सर्वतोपरी सहकार्याची भूमिका असेल, असे अध्यक्ष डॉ. अभिषेक दिवाण यांनी स्पष्ट केले. बैठकीतील चर्चेत सेवानिवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार, सर्जेराव पाटील यांच्यासह सदस्यांनी भाग घेतला. विजयकुमार दिवाण आणि प्रभाकर केंगार यांनी लिहिलेल्या ‘महापुराशी दोन हात’ या पुस्तकाचे प्रकाशन समितीच्यावतीने करण्यात येणार आहे. बैठकीस संजय कोरे, प्रदीप वायचळ, प्रमोद माने, सचिन सगरे, मदन शहा, ओंकार वांगीकर, राकेश माळी, आशिष कोरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.