Almatti Dam water level 2026 : पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराचा धोका निर्माण करणाऱ्या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील यंदाचा पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर घसरला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही दुष्काळाची तीव्रता जाणवू लागल्याने त्याचा थेट परिणाम धरणातील पाणीसाठ्यावर झाला आहे. परिणामी, सीमा भागातील शेतकरी आणि नागरिकांसमोर आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे..देशातील सर्वाधिक पाणी साठवण क्षमता असलेल्या धरणांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले आणि उत्तर कर्नाटकाचे जीवनदायी मानले जाणारे कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरण (लाल बहादूर शास्त्री सागर) यंदा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक पाणीटंचाईचा सामना करत आहे..नोव्हेंबर-डिसेंबरपासूनच धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. सन २०१५-१६ मधील उन्हाळ्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईपेक्षाही यंदाची परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गतवर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा धरणातील पाणीसाठा तब्बल ४७ टीएमसीने कमी झाला आहे..एकूण ५१९.६० मीटर उंची आणि १२३ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या या धरणात सध्या केवळ ५७.९७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामध्ये १७.६२ टीएमसी मृतसाठ्याचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वापरासाठी अवघे ४०.३५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. ही बाब आगामी काळातील पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जात आहे..Revas-Reddi Coastal Highway : 40 वर्षांपासून स्वप्न दाखवलेला सागरी महामार्ग पुन्हा अडचणीत? जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूसंपादन रखडले; 54 हेक्टरसाठी MSRDC चे प्रयत्न.गतवर्षी याच कालावधीत धरणात मृतसाठा वगळता ९९.८१ टीएमसी, तर एकूण १२२.८५ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटकातही यंदा पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिल्याने धरणाच्या पाणीसाठ्यावर त्याचा परिणाम झाला आहे..अलमट्टी धरणावर उत्तर कर्नाटकातील शेती, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि विविध जलसिंचन योजना अवलंबून आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झाली नाही, तर सीमा भागातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांना आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.