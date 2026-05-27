Mumbai Police Selection: संघर्षातून उंच भरारी: कुकटोळीच्या अमित देसाईची मुंबई पोलिस दलात दमदार निवड

कवठेमहांकाळ (सांगली) : जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाच्या जोरावर माणूस कोणत्याही परिस्थितीवर मात करू शकतो, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुकटोळी गावचा अमित अशोक देसाई. अत्यंत संघर्षमय परिस्थितीतून वाट काढत अमितची मुंबई पोलिस दलात निवड झाली आहे. त्याच्या या यशामुळे गावासह परिसरात आनंदाचं वातावरण आहे..अमितची २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सुरक्षा दलात (MSF) निवड झाली होती. पण ती नोकरी हेच अंतिम ध्येय नव्हतं. मोठं यश मिळवायचं, हे त्याने मनाशी ठरवलं होतं. "जोवर मोठं यश संपादन करत नाही, तोवर घरचा उंबरा शिवणार नाही," असा निर्धार अमितने केला होता. आज त्याच्या त्या शब्दांना आणि स्वप्नांना यशाची साथ मिळाली आहे..अमितच्या आयुष्यात संघर्ष हा अगदी लहानपणापासून सोबतीला होता. कधी द्राक्ष बागेत काम केलं, तर कधी गवंड्याच्या हाताखाली राबला. परिस्थितीने अनेकदा त्याची परीक्षा घेतली, पण "नाही" हा शब्द त्याच्या स्वभावात कधीच नव्हता. अंगी असलेली जन्मजात चिकाटी आणि पडेल ते काम करण्याची तयारी, याच जोरावर त्याने संकटांशी दोन हात केले..अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत त्याचं कुटुंब आयुष्य जगत होतं. आई-वडिलांनी घेतलेल्या कष्टांची त्याला जाणीव होती आणि त्या कष्टांचं चीज करायचं, हेच त्याच्या आयुष्याचं ध्येय बनलं होतं..MSF मध्ये नोकरी करत असताना दिवसाचे आठ तास कर्तव्य बजावत त्याने अभ्यासही सुरू ठेवला. नोकरी, अभ्यास आणि स्वतःची जबाबदारी या तिन्ही गोष्टी तो एकाच वेळी सांभाळत होता. आजही स्वतः जेवण बनवून खाणारा हा तरुण संघर्षाची नवी ओळख बनला आहे. त्याच्या आयुष्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेलाही लाजवणारी अशी आहे..अमितच्या यशाने केवळ त्याचं स्वप्न पूर्ण झालं नाही, तर संघर्ष करणाऱ्या अनेक तरुणांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी स्वप्न पाहण्याची हिंमत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जिद्द असेल, तर यश एक दिवस नक्की पायाशी येतं, हे अमितने सिद्ध करून दाखवलं आहे.