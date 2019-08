सोलापुरातील अमित शहांची सभा उधळून लावणार

सोलापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उद्या (1 सप्टेंबर) सोलापुरात येत असून, अमित शहांची सभा उधळून लावण्याचा इशारा भीम आर्मीने दिला आहे. अमित शहा यांची उद्या सोलापुरात सायंकाळी होत आहे. शहांची सभा उधळून लावण्याचा भीम आर्मीने इशारा दिला आहे. शहांच्या सभेला 'भीम आर्मी सोलापूरचा' विरोध आहे. राज्यातील दलित सुरक्षित नाहीत आणि मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सभा घेत फिरत आहेत, असा आरोप भीम आर्मीने केला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई येथील चुनाभट्टी परिसरात एका दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला आणि उपचारादरम्यान त्यातच तिचा मृत्यू झाला. त्या आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही, असा आरोप भीम आर्मीने केला आहे.

