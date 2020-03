CoronaVirus : जग कसे बदलेल सांगणारा टिकटाॅक व्हिडिओ

सातारा : उद्याेजक आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटरवर कोरोना व्हायरसनंतर जग कसे बदलेल असा प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या या प्रश्नावर असंख्य लाेकांनी त्यांना संदेश पाठविले. त्यातून त्यांनी एका टिकटाॅकचा व्हिडिओ शेअर करुन त्यास बक्षीसही देऊ केले आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या संबंधित व्हिडिआे लाेकांच्याही पसंतीस उतरत आहे.

कोरोना व्हायरसचे संकट सर्वत्र घाेंगावाे लागले आहे. परिणामी लोक एकमेकांना भेट देण्याचे आणि अभिवादन करण्याचा मार्गही बदलत आहे. हा विषाणू थांबविण्यासाठी बहुतांश देश बरेच प्रयत्न करत आहेत. काही लोकांमध्ये कोरोना व्हायरसच्या आगमनानंतर जग कसे बदलेल ? याची उत्सुकता आहे. यामध्ये उद्याेजक आनंद महिंद्रा यांचाही समावेश आहे. काही दिवसांपुर्वी त्यांनी ट्विटरद्वारे आपल्या सात दशलक्ष अनुयायांना विचारले हाेते की भविष्यात कोरोना व्हायरस जगात बदल कसे करेल.



त्यांना प्राप्त झालेल्या उत्तरांमधून त्यांनी त्यांनी टिकटाॅकचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. जाे असंख्य लाेकांच्या पसंतीस उतरत आहे. व्हिडिओ सामायिक करताना आनंद महिंद्रा यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले की, मी एका ट्विटमध्ये विचारले होते की कोरोना व्हायरस जग बदल कसे करेल." यावर मला बरीच उत्तरं मिळाली. माझा व्हाट्सएप वंडर बॉक्स मजेदार गाेष्टींनी देखील भरलेला आहे.त्यातील एक व्हिडिआे पाेस्ट केल्यानंतर त्यास प्रथम पुरस्कार देऊ इच्छितो असे ही त्यांनी नमूद केले आहे.

हा एक मजेदार व्हिडिओ आहे. त्यामध्ये हे पाहिले जाऊ शकते की ती व्यक्ती कुत्र्यास बाहेर जाताना तयार करते आणि पाठवते. तो कुत्रा गाडीने सुपरमार्केटला जातो आणि वस्तू घेऊन येतो. तो माणूस कुत्र्याच्या तोंडात एक मुखवटा घालतो. जेणेकरुन कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये. सुपरमार्केटमधून कुत्रा त्याच्यासाठी अन्न आणतो. सीएनएनच्या चर्चेतील तज्ञांचे मते की मांजर आणि कुत्र्यांना कोरोनाव्हायरस असू शकत नाही. अशा परिस्थितीत त्याने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

I tweeted yesterday asking how life could be permanently ‘reset’ due to the Covid-19 virus & since then my box has been flooded with hilarious memes. This one takes the prize—I mean pooch! pic.twitter.com/N1xDsjDmPj

— anand mahindra (@anandmahindra) March 5, 2020