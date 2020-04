अन्‌ लाल मिरचीही भडकली .... 

शिराळा : मार्च, एप्रिल महिन्यात चटणी करण्यासाठी महिलांची मिरची कांडपवर महिलांची गर्दी असते. या दोन महिन्यात वर्षभर पुरेल एवढी चटणी करून ठेवतात. कडक ऊन असल्याने खुरवड्या, भातवड्या, वेपर्स, पापड,सांडगे केले जाते. गतवर्षी केलेली चटणी संपत आली आहे. कोरोनाच्या धास्तीने आता ग्रामीण भागातिल नोकरी निमित्त बाहेर गेलेले लोक गावी आले असल्याने घरोघरी लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे चटणी कमी व खाणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता चटणी कमी पडू लागली आहे.लॉक डाऊन मुळे मिरचीचे दर ही भडकले असून ती ही पुरेशी उपलब्ध होत नाही. मिरची कांडप बंद अडल्याने मिरची कुटायची कशी याची चिंता महिलांना लागली आहे. घरी असल्याने व सकाळी नास्तासाठी बेकरीचे पदार्थ खायला मिळत नाहीत. वाडा पाव ही लॉक डाऊन ने लॉक झाला असल्याने बाहेरचे चटपटीत खाणाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे मुलांना घरात काय खायला घालायचे याची ही चिंता महिलांना पडली आहे. खुरवड्या,भातवड्या,शेवया, वेपर्स करण्यासाठी बटाटे व इतर साहित्याचे दर वाढल्याने उन्हाळी साहित्य कसे करायचे यांची चिंता महिलांना लागली आहे.

