अन्‌ गुलाब बागेतच कोमजला 

तासगाव, : तासगावातून मुंबईच्या मीनाताई ठाकरे मार्केटमध्ये रोज 600 क्रेट गुलाब, तितकाच झेंडू पाठवला जातो. रोज पाच ते सात लाखांची फुले पाच ट्रकमधून पाठवली जात. तेथून ही फुले गुजरातमध्ये जातात. 800 ते 1000 छोटे शेतकरी फुलशेती करीत आहेत. शिवाय गुलछडी, निशिगंध, जरबेरासारखी परदेशी फुले उत्पादन करणारे शेतकरी वेगळेच! ही उलाढाल 19 मार्च पासून पूर्णपणे बंद आहे. तेरा दिवसांत उत्पादन तर नाहीच. भविष्यात पुन्हा बाजारपेठ सुरू होईल या आशेवर ही फुलशेती जगवण्याची धडपड शेतकरी करीत आहेत. एक एकर गुलाब जगवण्यासाठी महिन्याला 50 हजारहून अधिक खर्च करावा लागतो. त्यावरून फुल उत्पादकांच्या नुकसानीचा अंदाज येऊ शकतो. अनेकांनी झेंडू, गुलाबाचे प्लॉट सोडून दिलेत. ऐन हंगामात तोटा गुढी पाडव्यासाठी अनेकांनी झेंडू तयार केला होता. तो पाडवा गेला. आठ एप्रिलरोजी मुस्लिमांच्या बडी रातसाठी गुलाब तयार केला जातो. दोन्ही हंगाम वाया गेलेत. या काळात मागणी आणि दरही वाढलेले असतात. कोट ""गुलाब, झेंडू फुलशेती जगवण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करीत आहे. भविष्यातील उत्पन्नाची हमी नाही. आशेवर काम सुरू आहे. निम्म्या शेतकऱ्यांनी गुलाब बागा सोडून दिल्या आहेत. त्यांना पुन्हा थेट ऑगस्टमध्ये उत्पादन सुरू होईल.''

-उल्हास मिरजकर, गुलाब उत्पादक व तज्ञ.

