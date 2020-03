...अन्‌ ग्रामस्थांनी कांदे-बटाटे फेकले उकिरड्यात

इस्लामपूर : कोरोना व त्यासंदर्भात अफवांचे पीक आता ग्रामीण भागात उठले आहे. या अफवेमुळेच इस्लामपूरच्या एका "क्‍वारंटाईन' केलेल्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात आलेल्या कराड तालुक्‍यातील एका कांदा-बटाटा व्यापाऱ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी कालवडे (ता. कराड) येथे विकलेले कांदे-बटाटे लोकांनी उकिरड्यात फेकून दिले. या घटनेने कालवडे व बेलवडे (ता. कराड) येथील लोकांत भीतीचे वातावरण आहे. इस्लामपूरच्या एका कुटुंबाला शासनाने होम क्वारंटाईन होण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, यातील एकाने हा सल्ला न ऐकता समाजात फिरत लोकांशी संपर्क वाढवला, भोजन दिले. यामुळे अनेक लोक त्यांच्या संपर्कात आले. कुटुंबाला कोरोनाची लागण झाल्यावर प्रशासनाने त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची माहिती घेत, अनेकांना होम क्‍वारंटाईन केले. काहींना विलगीकरण कक्षात ठेवले. या सर्व घडामोडीनंतर तर अनेक ठिकाणी अफवांचे पीक पसरले आहे. अशीच एक अफवा कराड तालुक्‍यातील कालवडे येथे जाऊन पोहचली. त्याचे झाले असे, बेलवडे येथील एका कांदा - बटाटा व्यापाऱ्याचे इस्लामपूर येथील इस्लामपुरातील कोरोगाग्रस्त कुटुंबीयांशी नाते आहे. तो व्यापारी त्यांना भेटायला गेला होता, अशी चर्चा बेलवडे येथे चालू झाली. 4-5 दिवसांपूर्वी व्यापाऱ्याने आपल्या रिक्षातून त्या परिसरात कांदा-बटाटा आणून विकला होता. मात्र, त्या व्यापाऱ्याच्या इस्लामपूर कनेक्‍शनची चर्चा सुरू झाली आणि ही अफवा कालवडे व बेलवडे परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. याची खातरजमा न करताच अनेकांनी त्या व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेले कांदे-बटाटे कोरोनाच्या भीतीने रस्त्यावर व उकिरड्यात फेकून दिले. काहींनी तर आपण ते खाल्ले म्हणून डॉक्‍टरांचा सल्ला घेतला. मात्र, तो व्यापारी खरोखरच इस्लामपूर येथे गेला होता का? याची खातरजमा मात्र कोणी केली नाही. या घटनेमुळे आता कालवडे येथे कोणीकोणी कांदा-बटाटा खाल्ला, कोणी नाही याची चर्चा मात्र सुरू आहे. कांदे-बटाटे यापासून कोरोना होत नाही कोणताही भाजीपाला किंवा कांदे-बटाटे यापासून कोरोना होत नाही. अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये व घाबरून जाऊ नये.

- नारायण देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर

