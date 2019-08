...अन्‌ तरुणाई झाली भक्तिगीतांनी मंत्रमुग्ध 

रहिमतपूर : शतकाची परंपरा असलेल्या रहिमतपूर येथील राधाकृष्ण स्वामी मंदिरात येथील पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनतर्फे श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त कुस बुद्रुक (सज्जनगड विभाग) येथील काडसिद्धेश्वर भजनी मंडळाचे सुश्राव्य भजन झाले.

या वेळी गायिका स्वराली लोटेकर-बर्गे, अयोध्या चव्हाण यांनी तन्मयतेने सादर केलेल्या ईश्वर भजनपर गाण्यांनी रहिमतपूरच्या राधाकृष्ण स्वामी मंदिरासह कमंडलू काठ भक्तिमय झाला. पुलकित अशा वातावरणात सुमधूर स्वरांनी उमलती तरुणाई भक्तिरसात भिजून चिंब झाली. या गायनाला तितकीच समर्थ साथ लाभली, ती संगीत विशारद संकेत बर्गे, अंतरा लोटेकर, तबलजी सिद्धांत लोटेकर, पेटीवादक सोनाजी लोटेकर यांची! त्यामुळे कार्यक्रमाची रंगत अधिकाधिक वाढत गेली. "जय जय राम, कृष्णहरी', "रूप पाहता लोचनी', "सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी', "जय जय विठ्ठल रुखमाई', "देवाचिया द्वारी उभा क्षणभरी', "ओंकारप्रधान रूप गणेशाचे', "हरी तुझे नाम घ्यावे अखंड', "कानडा राजा पंढरीचा', "ऐसी लागी लगन' या गाण्यांनी तरुणाईला अक्षरश: मोहिनी घातली.

प्राचार्य जयवंत माने यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. आर. डी. पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. एस. पी. राजमाने यांनी आभार मानले. मुख्याध्यापिका दीपाली राऊत, प्रा. प्रदीप दीक्षित, प्रा. सदाशिव पिसाळ, यू. एस. यादव, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, महिला व नागरिक उपस्थित होते.

Web Title: ... And young people are enchanted by devotional songs