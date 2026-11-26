अंकली (जि. बेळगाव) : येथील विद्यार्थिनी निकीता कंकणवाडी यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत राष्ट्रीय पातळीवर गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. वरिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्ती परीक्षेत देशात प्रथम क्रमांक मिळविण्याचा मान त्यांनी पटकावला आहे. त्यांच्या या यशाची दखल घेत भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अधीन कार्यरत असलेल्या केंद्रीय रेशीम मंडळात त्यांची ‘शास्त्रज्ञ-ब’ (सायंटिस्ट-बी) या प्रतिष्ठित पदावर नियुक्ती झाली (Nikita Kankanwadi Central Silk Board selection) आहे..निकीता यांनी रेशीम शेती अर्थात सेरीकल्चर या विषयात कृषी शाखेतील एम.एस्सी. पदवी संपादन केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी संशोधन क्षेत्रात आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. वरिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण अभ्यास, नियोजनबद्ध तयारी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये अव्वल स्थान मिळविले. राष्ट्रीय स्तरावरील या यशामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची आणि संशोधनविषयक क्षमतेची प्रचिती आली..केंद्रीय रेशीम मंडळात शास्त्रज्ञ-ब पदावर झालेली नियुक्ती ही त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. या पदाच्या माध्यमातून त्यांना रेशीम उत्पादन, रेशीम किड्यांचे संगोपन, रेशीम शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन तसेच रेशीम उद्योगाच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. देशातील रेशीम उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधनाला विशेष महत्त्व आहे. अशा क्षेत्रात काम करण्याची संधी निकीता यांना मिळाली आहे..Who is Karina Shahanur Zari? : रंगकाम करणाऱ्या वडिलांच्या लेकीची झेप; करिना झारी ठरली गावातील पहिली महिला पोलिस; दोन वर्षांच्या मेहनतीला यश.ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत राष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन करून केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण संस्थेत शास्त्रज्ञ म्हणून नियुक्ती होणे ही अंकली गावासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. त्यांच्या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही संशोधन, कृषी विज्ञान आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात करिअर करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. जिद्द, चिकाटी आणि अभ्यासातील सातत्य यांच्या जोरावर कोणतेही ध्येय साध्य करता येते, हे निकीता कंकणवाडी यांनी आपल्या यशातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या या निवडीबद्दल परिसरातून अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.