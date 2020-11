बेजबाबदार वर्तन केल्यास कोरोनाची दुसरी लाट : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी...कोरोनाचे नियम काटेकोर पाळा 

सांगली- कोरोना अद्याप संपलेला नाही. बेजबाबदार वर्तन केल्यास कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने त्याला तोंड देण्यास प्रशासन सज्ज असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पहिल्या लाटेतील सर्वोच्च रुग्ण संख्येपेक्षा दहा टक्के जास्त संख्या गृहीत धरून प्रशासनाने कोरोनाला तोंड देण्याची सज्जता केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची रुग्णसंख्या घटली असल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र कोरोना अद्यापही संपलेला नाही. दिवाळीत नागरिकांनी बाजारात गर्दीने सोशल डिस्टसिंग आणि नियमांचे पालन केले नसल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आरोग्य विभागानेही व्यक्त केली आहे. 36 रुग्णालये उपचारासाठी सज्ज आहेत. त्यापैकी सध्या 16 रुग्णालयात कोरोनावर उपचार सुरु आहेत, तर उर्वरित रुग्णालयात नॉन कोविड रुग्णांवर उपचार केले जातात. 18 डेडीकेटेड हॉस्पिटल असून सध्या 18 कार्यरत तर 19 कोविड केअर सेंटर असून त्यापैकी 2 सुरु आहेत. रुग्णांची संख्या वाढताच तात्काळ सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरु करण्यात येतील. आरटीपीसीआर आणि रॅपीड अॅन्टीेजेन टेस्टही वाढविण्याची तयारी करण्यात येत आहेत. सध्या अॅन्टीजेनचे 40 हजार कीट उपलब्ध झाले आहेत. मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात चाचण्या केल्या जातात, याशिवाय भारती हॉस्पिटलमध्ये हॉस्पिटलमध्येही आठशे ते हजार दररोज टेस्टींगची सुविधा उपलब्ध केली जाईल. रेमडिसीव्हर इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध आहे, त्याचा तुटवडा होणार नाही. आठ ठिकाणी ऑक्सिजन टँक बसविण्यात आले आहेत. ऑक्सिजन सिलेंडरचा साठा मोठ्या प्रमाणात असल्याने कोणतीही गैरसोय होणार नसल्याबाबतची दक्षता घेतली जात आहे. यावेळी प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलींद पोरे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुधाकर तेलंग उपस्थित होते. काळजी हीच लस

कोरोनाची लस उपलब्ध होईपर्यंत त्याच्या नियमांचे पालन करून काळजी घेणे हीच लस असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले. सोशल डिस्टन्स, मास्क आणि वैयक्तिक स्वच्छता या नियमांचे पालन करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.

