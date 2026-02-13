Visapur ZP : जन्मभूमीने तारले, कर्मभूमीने सावरले; थेट प्रचार, युवकांचे संघटन, जुन्याजाणत्यांचे सहकार्य, भावनिक आवाहनाचा फायदा अर्जुन पाटीलांना

विसापूर : जन्मभूमीने तारले अन् कर्मभूमीने सावरले अशी स्थिती विसापूर जिल्हा परिषद गटात झाली. अर्जुन पाटील यांनी पुन्हा एकदा अचूक नेम साधला. शर्थीचे प्रयत्न, थेट प्रचार या जोरावर त्यांनी झेंडा रोवला. युवकांचे संघटन, जुन्याजाणत्यांचे सहकार्य, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांची सभा आणि त्यांनी केलेले आवाहन यांचा फायदा पाटील झाला. .आमदार रोहित पाटील ठाण मांडून होते. पंचायत समितीला मात्र दोन्ही गटाचा एक एक उमेदवार विजयी झाला. ज्येष्ठ नेते सुनील पाटील यांचा दुसऱ्यांदा पराभव झाला. त्यांच्या गटाला आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. दोन्ही उमेदवारांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठा व अस्तित्वाची केली होती. मात्र, अर्जुन पाटील यांनी पकड ठेवत बालेकिल्ला राखला.....तरीही भाजप नेत्यांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ; विश्वजित, विशाल यांनी काँग्रेस सावरली, राष्ट्रवादीची ‘दादा’गिरी वाढली!.गतवेळच्या निवडणुकीतही दोघे आमने-सामने होते. यावेळीही अर्जुन पाटील यांनी जिंकली होती. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत दोघांनीही वाद-विवाद बाजूला ठेवत एकी केली. ग्रामपंचायत बिनविरोध झाली. नळ योजना, बंदिस्त गटारे, व्यापारी संकुलासारखी कामे मार्गी लागली..निवडणूक जाहीर झाली. दोघांचाही लढण्यास नकार होता. पक्षाचा आदेश असल्यामुळे दोघेही आमने सामने आले. सुनील पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून संजयकाका पाटील यांचे समर्थक, तर अर्जुन पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून आमदार रोहित पाटील यांचे समर्थक म्हणून लढले..वाई:-जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक हालचाली..सुनील पाटील यांच्या समवेत पंचायत समितीसाठी सुनील जाधव व दीपाली पाटील एका बाजूला, तर विरोधात अर्जुन पाटील यांच्यासह रवींद्र पाटील व कल्पना पाटील अशी लढत होती. भाजपकडून अमित माने यांना उमेदवारी देण्यात आली..बोरगाव गणातील पंचायत समितीसाठी निवडून आलेल्या कल्पना पाटील माजी जिल्हा परिषद सदस्य निवास पाटील यांच्या पत्नी, तर पराभूत दीपाली पाटील माजी सरपंच नवनाथ पाटील यांच्या पत्नी. रवींद्र पाटील बाजार समितीचे संचालक आहेत. सुनील जाधव यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली होती..सुनील पाटील यांचा पराभव करायचा असेल, तर अर्जुन पाटील यांच्यासारखा उमेदवार आवश्यक आहे. याची जाणीव रोहित पाटील यांना झाल्याने त्यांनी त्यांची उमेदवारी पक्की केली. प्रचारात सक्रिय होत सर्व पणाला लावले..माजी आमदार सुमनताई आर. आर. पाटील यांनीही अनेक गावांत हजेरी लावली. आमदार पाटील यांची बोरगाव येथे प्रचार सभा झाली. तरुण कार्यकर्त्यांना प्रचारासाठी मैदानात बोलावले कोणत्या गावात अडचणी येणार, कुठे विरोधी उमेदवाराला मतदान वाढेल, असे कच्चे दुवे शोधून या ठिकाणी वेळीच नियोजन केले. वारे सुनील पाटील यांच्या बाजूने झुकले असतानाही शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत बदल दिसला..अर्जुन पाटील यांनी ठिकठिकाणी स्मार्ट शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र यावर फोकस केले. द्राक्ष बागायतदारासाठी कळीचा मुद्दा ठरलेला पीक विम्याचा लाभ विरोधी किंवा स्वतःच्या गटातील शेतकरी न मानता दिला. याचाही फायदा पाटील यांना झाला. भाजपचे उमेदवार अमित माने यांनी घेतलेली मते नाकारून चालणार नाहीत..सुनील पाटील यांच्यासाठी खासदार संजय पाटील यांनी प्रचार सभा झाली. गतवेळी त्यांना मताधिक्य होते. यावेळी मात्र घटले. बोरगाव येथे अर्जुन पाटील यांनी केलेले काम लोक विसरले नाहीत हे सिद्ध झाले..विसापूर गट आर. आर. पाटील यांचा बालेकिल्ला हे सिद्ध झाले. मतदान वाढले असताना खासदार संजय पाटील यांचा कार्यकर्ता पंचायत समितीचा सदस्य निवडून आला. मतदारांनी जिल्हा परिषदेला कौल दिला असला, तर एकाला पंचायत समितीला डावलले हे विसरून चालणार नाही. हे नेत्यांमुळे की, हुशार मतदारांची चाल हे शोधावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.