Ashta Bhavai Festival : 1200 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा! सांगलीच्या आष्ट्यात आजपासून प्रसिद्ध 'भावई उत्सव'; काय आहे खास? महाराष्ट्र, कर्नाटकातील भाविकांचं आहे श्रद्धास्थान

आष्टा (सांगली) : आष्टा शहराची सांस्कृतिक ओळख जपणारा आणि महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या ग्रामदैवत श्री चौंडेश्वरी देवीचा पारंपरिक भावई उत्सव आजपासून (ता. १०) प्रारंभ होत आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात (Ashta Bhavai Festival) आली असून, शहरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सुमारे बाराशे वर्षांची परंपरा लाभलेल्या या उत्सवात आष्ट्याचे ग्रामदैवत श्री चौंडेश्वरी देवी (Chaudeshwari Devi) दैत्याचा संहार करून शांती, आनंद, प्रेम, बंधूभाव निर्माण करते. देवी व दैत्याच्या युद्धाचे प्रतीकात्मक सादरीकरण भावई उत्सवात केले जाते. या खेळात समाजातील विविध घटकांचा सहभाग हे विशेष आकर्षण आहे. प्रत्येक समाजाला मानाचे स्थान देत पारंपरिक पद्धतीने खेळ सादर केला जातो..उत्सवातील दिवा, कंकण विधी, आळूमुळू, घोडी, पिसे, कर, जोगणी, लोट आणि शेवटच्या दिवशी होणारा ‘मुखवटे’ हा खेळ भाविकांसाठी विशेष आकर्षण ठरतो. तसेच विविध धार्मिक विधी, मिरवणुका आणि पारंपरिक कार्यक्रमही होणार आहेत. आष्ट्यासह राज्याच्या विविध भागांतून तसेच कर्नाटकातून मोठ्या संख्येने भाविक या उत्सवासाठी दाखल होतात. सामाजिक ऐक्य, परंपरा आणि श्रद्धेचा संदेश देणारा हा भावई उत्सव आष्ट्याच्या सांस्कृतिक वैभवाचा महत्त्वपूर्ण वारसा मानला जातो..Audumbar Datta Temple Flood : कृष्णा नदीला पूर, औदुंबरचे प्रसिद्ध दत्त मंदिर पाण्याखाली! श्रींच्या पादुका वरच्या देवघरात हलवल्या; चांदोली धरणाची काय आहे स्थिती?.श्री चौंडेश्वरी भावई उत्सव २०२६शुक्रवार - ( ता. १० ) : दिवा : पहाटे ४.०० वा., कंकण विधी : रात्री ११ वा.शनिवार – ( ता. ११ ) : आळूमुळू : सायं. ४ वा., घोडी : रात्री ११ वा.रविवार – ( ता. १२ ) : पिसे : सकाळी १० वा., कर : सायं. ७ वा.सोमवार - ( ता. १३ ) : जोगणी : पहाटे ४ वा., लोट : सायं. ५ वा.मंगळवार – ( ता. १४ ) : मुखवटे : पहाटे ४ वा., पाखरे : सकाळी १२ वा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.