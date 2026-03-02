Minor Sexual Assault Case : सांगली हादरली! अल्पवयीन मुलीवर 5 नराधमांकडून सलग 2 वर्षे लैंगिक अत्याचार; जन्मदात्या आईने परराज्यात जाऊन मुलीचा केला गर्भपात

आष्टा (सांगली) : वाळवा तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीवर दोन वर्षांच्या कालावधीत पाच तरुणांनी वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केल्याची निर्दयी घटना घडली (Shocking Minor Sexual Assault Case in Ashta Village of Sangli District) आहे. तसेच या मुलीची गर्भधारणा झाल्यानंतर तिच्या आईने परराज्यात जाऊन तिचा गर्भपात केल्याबद्दल आईवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याप्रकरणी आष्टा पोलिस ठाण्यात दोन अल्पवयीन मुलांसह सागर बाबूराव देशमुख, नितीन आनंदा यादव, साईराज मोहन (सर्व ता. वाळवा) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ताब्यात घेण्यात आले आहे. याबाबतची फिर्याद सांगली जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रोहिणी महादेव वाघमारे यांनी दिली आहे..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.संशयितांपैकी सागर देशमुखला अटक करण्यात आली आहे; तर नितीन यादव व साईराज डांगे यांना पाच दिवसाची पोलिस कोठडी मिळाली आहे व दोन अल्पवयीन आरोपींना बाल सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे..आष्टा पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, वाळवा तालुक्यातील एका गावात १५ वर्षे ११ महिने वयाच्या मुलीवर जानेवारी २०२४ पासून ते २६ जानेवारी २०२६ या कालावधीत वेळोवेळी संशयित तरुणांनी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. सागर देशमुख याने जानेवारी २०२४ मध्ये पीडित मुलीच्या घरात घुसून तिला ‘तु कोणाला काही सांगू नकोस, तुझी गावामध्ये बदनामी करेन’, अशी धमकी देऊन तिच्याशी जबरदस्तीने शारिरीक संबंध केला..Board Exam Teacher Harassment : शिक्षण क्षेत्राला काळिमा! बोर्डाचा पेपर द्यायला आलेल्या मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला आणि...; छेड काढणाऱ्या शिक्षकाला केंद्रावरच चोपलं.तसेच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नितीन यादव याने पीडितेला एका घरात बोलावून घेऊन; ‘सागर देशमुख तुझ्यासोबत जे काही केले ते मला सांगितले आहे’, मी तुझी बदनामी करेन, अशी धमकी देऊन तीचेशी जबरदस्तीने शारिरीक संबंध केला. त्यानंतर ८ दिवसांनी साईराज डांगे यानेही ‘आधी घडलेली घटना गावात सांगेन’, अशी धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार केला..सप्टेंबर २०२५ मध्ये पीडित मुलीच्या दोन अल्पवयीन मित्रांनीही तिच्या घरी येऊन तिला ‘मागील घडलेली घटना तुझ्या वडिलांना सांगणार’, अशी धमकी देत तिच्या सोबत जबदरस्तीने शरिरीक संबंध केले. परत ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत एका अल्पवयीन आरोपीने पीडितेवर वेळोवेळी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले..या दरम्यान, पीडित मुलगीला मासिक पाळी आली नसल्याने तिने झालेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यानंतर तिच्या आईने मुलगीला कर्नाटक येथील एका गावातमध्ये नेऊन तिचा गर्भपात केला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. आष्टा पोलिस तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.