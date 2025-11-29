Atpadi Politics : "मोदी-फडणवीसांनी आटपाडीचा दुष्काळ ‘कायमचा’ संपवला! चंद्रकांत पाटीलांची जोरदार घोषणा"

आटपाडी : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी देऊन आटपाडीचा दुष्काळ कायमचा संपवला,’’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.‘‘ आत्ता नगरपंचायत भाजपकडे द्या, शहराचा कायापालट करू,’’ असे आश्वासन त्यांनी दिले..‘‘तिजोरीच्या चाव्या तुमच्याकडे, पण मालक आमच्याकडे आहेत,’’ असा चिमटा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता काढला. येथे नगरपंचायत निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन केले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. .BJP Leader Accused: धक्कादायक! भाजपच्या जिल्हाध्यक्षाकडून महिलांचे शोषण; तृप्ती देसाईंचा गंभीर आराेप, मुख्यमंत्र्यांकडे केली राजीनाम्याची मागणी.आमदार गोपीचंद पडळकर, अमरसिंह देशमुख, शेखर इनामदार, मकरंद देशपांडे, ब्रह्मानंद पडळकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार यू. टी. जाधव, नगरसेवकचे उमेदवार उपस्थित होते. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात मूलभूत सुविधा देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. .अकरा कोटी स्वच्छतागृहे, तीन कोटी घरकुले दिली. २५ कोटी माणसं दारिद्र्यरेषेवर आणली. २०१९ ते २४ या दुसऱ्या टप्प्यात स्वाभिमानाच्या गोष्टी केल्या. अयोध्येत राम मंदिर उभारले. ३७० कलम रद्द केले. २०२४ पासून तिसऱ्या टप्प्यात बेरोजगारी संपून देश आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे काम सुरू केले.’’ .Sangli News: आटपाडीत भाजपकडून इच्छुकांच्या मुलाखती पार; देशमुख गैरहजर राहिल्याने स्थानिक वाद पुन्हा चव्हाट्यावर.ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील रखडलेल्या सिंचन योजनांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट निधी देऊन योजना मार्गी लावल्या. यापुढे नगरपंचायतींना कचरा प्रक्रिया आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मिळतील.’’ .आमदार पडळकर यांनी टेंभू योजनेला क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवाडी यांचे नाव देण्याची आणि आटपाडी तलावाला पर्यटन स्थळ बनवण्याची मागणी केली. विरोधकांनी लोकांच्या मालमत्तेवर अन्यायकारक आरक्षणे टाकलीत. ती रद्द करण्याची ग्वाही दिली..अमरसिंह देशमुख यांनी चार वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या वसंतदादा पाटील यांना शंभर किलोमीटरवर असलेल्या आटपाडीचा दुष्काळ दिसला नाही. तो नागपूरच्या देवेंद्र फडणवीस यांना दिसला. त्यांनी तो संपवला. भाजपमुळेच दुष्काळी भागाला पाणी मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. पाणी देऊन न्याय दिल्याने आपण भाजप सोबत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..उमेदवार यू. टी. जाधव, राजेंद्र खरात यांची भाषणे झाली. विलासराव काळेबाग, महेश देशमुख, रमेश कातुरे, दादासाहेब हुबाले, चंद्रकांत दौडे, विनायक पाटील आदी उपस्थित होते..‘गोपीचंद-अमरसिंह एकत्र आल्याचा मोठा आनंद’‘‘नगरपंचायत जिंकल्याचा आनंद आहेच. त्याहीपेक्षा गोपीचंद व अमरसिंह एकत्र आल्याचा मोठा आनंद आहे. भल्याभल्यांचे प्रश्न सोडवण्याची दैवी देणगी मिळाली आहे. दोघांनाही पुण्यात एकत्र बोलून पहिल्याच बैठकीत दोघांचा प्रश्न सुटला. नाहीतर विरोधकाने मिरवणूक काढली असती,’’ असे मत पाटील यांनी देशमुख, पडळकर यांच्या एकत्र येण्यावर व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.