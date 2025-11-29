पश्चिम महाराष्ट्र

Atpadi Politics : "मोदी-फडणवीसांनी आटपाडीचा दुष्काळ ‘कायमचा’ संपवला! चंद्रकांत पाटीलांची जोरदार घोषणा"

Chandrakant Patil Promises Massive Development : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी देऊन आटपाडीचा दुष्काळ कायमचा संपवला,’’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.‘‘ आत्ता नगरपंचायत भाजपकडे द्या, शहराचा कायापालट करू,’’ असे आश्वासन त्यांनी दिले.
