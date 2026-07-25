Atpadi Illegal Sand Mining: तहसीलदारांनी हाती घेतले डंपरचे स्टेअरिंग; अवैध वाळू वाहतुकीवर धडक कारवाई; देशमुखवाडीत डंपर जप्त; चालक पसार

आटपाडी: देशमुखवाडी (ता. आटपाडी) येथे महसूल प्रशासनाने पहाटे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर धडक कारवाई करत वाळूने भरलेला डंपर जप्त केला. कारवाईदरम्यान चालक डंपर सोडून पळाल्याने तहसीलदार शीतल बंडगर यांनी स्वतः चालकाच्या सीटवर बसून डंपर ताब्यात घेतला. .या कारवाईमुळे वाळू तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या आदेशानुसार व प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार बंडगर यांनी महसूल पथकासह देशमुखवाडी परिसरातील माणगंगा नदीपात्रात छापा टाकला..PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स.त्यावेळी वाळू भरलेला डंपर नदीपात्रातून बाहेर पडत होता. महसूल पथकाची चाहूल लागताच चालकाने डंपर जागीच सोडून पळ काढला. वाळू भरण्यासाठी वापरली जाणारी जेसीबीही चिखलातून पसार झाली..चालक नसल्याने तहसीलदार शीतल बंडगर यांनी स्वतः डंपरच्या स्टेअरिंगवर बसून वाहन सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. जप्त डंपरवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, पसार झालेल्या जेसीबी मालकाचा शोध सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..Talbehat Killa: या किल्ल्याच्या भिंतींमध्ये दडलाय ७ मुलींच्या बलिदानाचा इतिहास; जाणून घ्या प्रवेशद्वारावरील गूढ मूर्त्यांचे रहस्य .या कारवाईत नायब तहसीलदार दत्तात्रय दीक्षित, प्रकाश सागर, ग्राममहसूल अधिकारी विनायक बालटे, नितीन नाईक, नितीन सानप, प्रताप जाधव, अमीर मुल्ला, साहिल पाटील, अरुण ऐनापुरे, बालाजी कांबळे आणि संजय माने यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.