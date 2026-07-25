पश्चिम महाराष्ट्र

Atpadi Illegal Sand Mining: तहसीलदारांनी हाती घेतले डंपरचे स्टेअरिंग; अवैध वाळू वाहतुकीवर धडक कारवाई; देशमुखवाडीत डंपर जप्त; चालक पसार

Tehsildar Takes Control of Seized Sand-Laden Dumper: आटपाडी तालुक्यातील देशमुखवाडीत अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात महसूल प्रशासनाने धडक कारवाई करत वाळूने भरलेला डंपर जप्त केला.
Atpadi Illegal Sand Mining

Atpadi Illegal Sand Mining

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी: देशमुखवाडी (ता. आटपाडी) येथे महसूल प्रशासनाने पहाटे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर धडक कारवाई करत वाळूने भरलेला डंपर जप्त केला. कारवाईदरम्यान चालक डंपर सोडून पळाल्याने तहसीलदार शीतल बंडगर यांनी स्वतः चालकाच्या सीटवर बसून डंपर ताब्यात घेतला.

Loading content, please wait...
maharashtra
Paschim maharashtra
aatpadi
illegal sand mining