Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी

आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायतीच्या ऐतिहासिक पहिल्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष उद्या (ता. १५) होणाऱ्या उपनगराध्यक्ष, स्वीकृत नगरसेवक निवडीकडे लागले आहे. कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने निवड कमालीची रंगतदार झाली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे..नुकत्याच झालेल्या पहिल्या नगरपंचायत निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे यू. टी. जाधव नगराध्यक्षपदी निवडून आलेत, तर शिवसेना सर्वाधिक ८ नगरसेवकासह मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपकडे नगराध्यक्षासह सात नगरसेवक आहेत. .Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने.या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने अमरसिंह पाटील, तर भाजपाने ऋषिकेश देशमुख यांची गटनेतेपदी निवड करून जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपलाच उपनगराध्यक्ष करण्यासाठी भाजप, शिवसेनेने कंबर कसली आहे. याच वेळी दोन स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे..संख्याबळाच्या आधारे भाजप आणि शिवसेना प्रत्येकी एका स्वीकृत नगरसेवकाची निवड करू शकतात. मात्र ही संधी कोणाला देणार, याकडेही नजरा लागल्या आहेत. सत्तेच्या सारीपाटात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकमेव नगरसेवकाने गटनेता निवडीसाठी शिवसेनेला पत्र दिले होते. .Sangli Election Result : आष्ट्यात शिंदेशाहीच कायम; २४ पैकी २३ जागांवर शहर विकास आघाडीचा दणदणीत विजय.यामुळे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा शिवसेनेला असल्याचे स्पष्ट संकेत असून, यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ ९ वर पोहोचले आहे. आटपाडी नगरपंचायतीत १७ नगरसेवकांची संख्या आहे. बहुमतासाठी ९ नगरसेवकांची आवश्यकता आहे..नगराध्यक्षासह भाजपाकडे आठ, तर राष्ट्रवादीसोबत आल्यास सेनेची संख्या ९ होते. सध्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. नगराध्यक्ष भाजपचा असला तरी सभागृहात शिवसेनेचे वर्चस्व राखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. .दुसरीकडे, सत्तेवर पकड मिळवण्यासाठी भाजपनेही आपली रणनीती आखली आहे. या चुरशीच्या लढतीत कोण बाजी मारणार आणि उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे तालुक्याचे डोळे लागले आहेत.