Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी

Atpadi Nagar Panchayat : एकमेव नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असून सत्तेचा कौल त्यांच्यावर अवलंबून आहे. पहिल्याच निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने सत्तेचे गणित अत्यंत चुरशीचे झाले आहे.
Members of Atpadi Nagar Panchayat amid intense political discussions

सकाळ डिजिटल टीम
आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायतीच्या ऐतिहासिक पहिल्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष उद्या (ता.‌ १५) होणाऱ्या उपनगराध्यक्ष, स्वीकृत नगरसेवक निवडीकडे लागले आहे. कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने निवड कमालीची रंगतदार झाली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

