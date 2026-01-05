पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : लखपती घडवणारे डाळिंब आज अस्तित्वासाठी झुंजतेय; आटपाडी तालुक्यातील बदलत्या हवामानाची कडवी किंमत

Pomegranate farming decline : दुष्काळग्रस्त आटपाडीत समृद्धीचे प्रतीक ठरलेली डाळिंब शेती बदलत्या हवामानामुळे आज अस्तित्वासाठी झगडत असून, तिचे हरवलेले वैभव परत मिळवण्यासाठी हवामान-सुसंगत तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
A farmer inspects a struggling pomegranate orchard in drought-prone Atpadi taluka.

नागेश गायकवाड -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
आटपाडी : कमी पाण्यात, प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना लखपती-करोडपती बनवणारे डाळिंब आता ‘माहेरघरी’ आटपाडी तालुक्यात काही वर्षांपासून अस्तित्वाची लढाई करत आहे. वाढलेला पाऊस, आर्द्रता, प्रतिकूल हवामान यामुळे आटपाडी तालुक्यातील ३० हून अधिक गावांतून डाळिंब हद्दपार झाले आहे.

