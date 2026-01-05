Sangli Farmer : लखपती घडवणारे डाळिंब आज अस्तित्वासाठी झुंजतेय; आटपाडी तालुक्यातील बदलत्या हवामानाची कडवी किंमत

आटपाडी : कमी पाण्यात, प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना लखपती-करोडपती बनवणारे डाळिंब आता ‘माहेरघरी’ आटपाडी तालुक्यात काही वर्षांपासून अस्तित्वाची लढाई करत आहे. वाढलेला पाऊस, आर्द्रता, प्रतिकूल हवामान यामुळे आटपाडी तालुक्यातील ३० हून अधिक गावांतून डाळिंब हद्दपार झाले आहे. .पूर्व भागात जेमतेम १५ वर गावात कसेबसे तग धरून आहे. त्याचा तालुक्याच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. १९८६-८७ मध्ये आटपाडी तालुक्यात पहिल्यादा डाळिंबाचा प्रयोग यशस्वी ठरला. त्यानंतर संपूर्ण तालुकाभर प्रत्येक गावात, वाडीवस्तीवर डाळिंब पीक पोहोचले..Sangli Farmer : खर्च वाढतोय, हवामान बदलतंय आणि डाळिंब हातातून निसटतंय; आटपाडीतील ६५% शेतकरी संकटात.दुष्काळग्रस्तांना तीन दशके या डाळिंबाने आर्थिक आधार दिला. दर चार-पाच वर्षांनंतर येणाऱ्या दुष्काळाला तोंड देऊनही डाळिंबाने तग धरला. मात्र, २०१९ पासून डाळिंबाचे अस्तित्वच धोक्यात आलेय..दोन दशके तालुक्यात बारा हजार हेक्टर क्षेत्रावर असलेले डाळिंब जेमतेम चार हजार हेक्टरवर आले आहे. जवळपास ७० टक्के डाळिंब आटपाडी तालुक्यातून गायब झाले आहे. फळबाग लागवड योजनेचे फलित असलेले हे पीक कमी होणे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे आहे. पूर्व भागातील डाळिंब संपले आहेत. डाळिंबाचे गत वैभव पुन्हा आणण्यासाठी बदलत्या हवामानानुसार नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाची जोड मिळण्याची गरज आहे. बदललेल्या हवामानाला तोंड देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे.- अक्षय सागर .Sangli Farmer : अतिवृष्टीचा फटका, पण दरात गोडी; डाळिंबाने गाठला ६३० रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा.डाळिंब उत्पादक मार्गदर्शक डाळिंब पीक अवर्षणप्रवण क्षेत्रात चांगल्या पद्धतीने येणारे आहे. २०१९ पासून वाढलेल्या पावसामुळे धोक्यात आले आहे. बदललेल्या हवामानानुसार डाळिंब लागवडीपासून ते हंगाम धरण्यापर्यंतच्या तंत्रज्ञानात शेतकऱ्यांनी बदल करण्याची गरज आहे.-विजय मरगळे, शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक २०१९ पासून उतरती कळा; निसर्ग ठरला वैरी.टेंभूचे पाणी तालुक्यात आले. त्यानंतर २०१९ पासून पावसाचे प्रमाणही वाढले. वाढलेला पाऊस, हवेतील आर्द्रता डाळिंबासाठी घातक ठरली. मोठ्या प्रमाणावर पिन बोर व मर रोगाने डाळिंब क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले. रिमझिम पावसामुळे फलधारणेत अडचणी वाढत चालल्यामुळे शेतकऱ्यांनी डाळिंबाचा नाद सोडून दिला. .बघता बघता अनेक गावे डाळिंबमुक्त झाली आहेत. विशेषतः पश्चिम आणि मध्य भागातील गावांतून डाळिंब क्षेत्र संपले आहे. वलवण, चिंचाळे, घाणंद, घरनिकी, झरे, खरसुंडी, धावडवाडी, घुलेवाडी, कानकात्रेवाडी, नेलकरंजी, मानेवाडी, मेटकरवाडी, हिवतड, गोमेवाडी, करगणी, काळेवाडी, तळेवाडी, बाळेवाडी, निंबवडे, आवळाई, कामत, मिटकी, वाक्षेवाडी, कुरुंदवाडी, विभूतवाडी, पडळकरवाडी, मुंढेवाडी, राजेवाडी, लिंगीवरे, दिघंची, पुजारवाडी, पळसखेल आदी गावांत शोधूनही सापडत नाहीत..तालुक्यातील केवळ पूर्व भागातील १५ गावांत डाळिंब क्षेत्र कसेबसे टिकून आहे. खानजोडवाडी, माडगुळे, बोंबेवाडी, पिंपरी खुर्द, कौठुळी, आंबेवाडी, यमाजी पाटलाचीवाडी, आटपाडी, मासाळवाडी, लेंगरेवाडी, शेटफळे, पात्रेवाडी, माळेवाडी, बनपुरी, तडवळे या भागांतच बागा आहेत. पीक आता वाचवायचे कसे, असा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.