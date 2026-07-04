Atpadi Pomegranate Market : आटपाडी बाजारात 6,780 क्रेट डाळिंबाची विक्रमी आवक; प्रतिकिलो 100 ते 171 रुपयांचा मिळाला दर, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

आटपाडी (सांगली) : आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या डाळिंब सौदे बाजारात यंदाच्या हंगामाची उत्साहात सुरुवात झाली असून, गुरुवारी (ता. २) विक्रमी ६,७८० क्रेट (प्रति क्रेट २० किलो) डाळिंबाची आवक झाली. गुणवत्तेनुसार डाळिंबाला प्रतिकिलो १०० ते १७१ रुपये दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण (Atpadi APMC pomegranate rates 2026) आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातील आटपाडीचा डाळिंब सौदे बाजार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी विश्वासार्ह बाजारपेठ म्हणून ओळखला जातो. येथे २० ते २५ अडत्यांसह व्यापारी मोठ्या संख्येने सहभागी होत असल्याने डाळिंब खरेदीसाठी चांगली स्पर्धा निर्माण होते..बाजार समितीने शेतकऱ्यांसाठी निवास, पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि सुरक्षा रक्षक अशा आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे या बाजाराला शेतकऱ्यांची विशेष पसंती मिळत आहे. यंदाच्या हंगामात सध्या सोलापूर, सातारा आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणावर डाळिंबाची आवक सुरू झाली आहे..Koyna Dam Water Storage Latest Update : कोयना धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली! येत्या काही दिवसांत विसर्ग? महाबळेश्वरसह नवजात धुवांधार पाऊस, पाहा आजचा पाणीसाठा.आटपाडी तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये बहर घेतला असून त्यांचा मालही लवकरच बाजारात दाखल होणार आहे. सध्या येणारी बहुतांश आवक बाहेरील भागातील आहे..डाळिंबासह ‘गणेश’ वाणाचे डाळिंब, ड्रॅगन फ्रुट आणि पपईचीही आवक सुरू झाली आहे. गुणवत्तेनुसार डाळिंबाला प्रतिकिलो १००, १२५, १५० ते कमाल १७१ रुपये असा भाव मिळाला. मात्र, रिमझिम पावसामुळे दरात १० ते १५ रुपयांची घट झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..White Mongoose VIDEO : कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! चिपळूणमध्ये आढळले दुर्मीळ 'पांढरे मुंगूस'; व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल, काय आहे पांढऱ्या रंगामागचं कारण?.पुन्हा गजबजला डाळिंब सौदे बाजारगतवर्षी अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील अनेक डाळिंब बागांचे मोठे नुकसान झाले होते. तसेच ऑगस्टनंतर बाहेरील भागातूनही डाळिंबाची आवक जवळपास बंद झाल्याने सौदे बाजारात गेली तीन महिने मरगळ होती. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून नव्या हंगामातील डाळिंबाची आवक सातत्याने वाढू लागल्याने बाजार समितीचा सौदे बाजार पुन्हा एकदा गजबजून गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.